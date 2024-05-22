Πυρά δέχονται δύο νοσοκομεία που λειτουργούν ακόμη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Η λειτουργία δυο νοσοκομείων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας απειλείται, εξαιτίας των μαχών σε εξέλιξη ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και στον στρατιωτικό βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, προειδοποίησαν χθες Τρίτη αξιωματούχοι, τα Ηνωμένα Έθνη και μη κυβερνητική οργάνωση.

Το νοσοκομείο Αλ Άουντα, όχι μακριά από τον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια, πολιορκείτο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπηρεσιακός διευθυντής του, ο Δρ. Μοχάμαντ Σάλεχ.

Μίλησε για πυρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον κτιρίων του νοσοκομείου και «ελεύθερους σκοπευτές» παρόντες «γύρω του και σε γειτονικά σπίτια».

«Ιατρικό προσωπικό και ασθενείς βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο. Η μετακίνησή τους από τη μια υπηρεσία στην άλλη κι από το ένα κτίριο του νοσοκομείου στο άλλο είναι εξαιρετικά δύσκολη», υπογράμμισε.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του για να του ζητήσει σχόλιο για το νοσοκομείο το AFP, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε.

Ο Ρικ Πέπερκορν, αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στα Παλαιστινιακά Εδάφη, έκανε λόγο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για «ασταμάτητα» πυρά τα οποία «προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές απαραίτητες για τη λειτουργία του νοσοκομείου», μέσα στο οποίο «έχουν παγιδευτεί» 148 μέλη του προσωπικού και 22 ασθενείς.

Η Ντούνια Ντεχίλι, συντονίστρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) στη Λωρίδα της Γάζας, υπογράμμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «δεν μπαίνει ούτε βγαίνει κανείς και τίποτα» στο νοσοκομείο, εξαιτίας του φόβου ότι θα γίνει στόχος των ελεύθερων σκοπευτών.

Το νοσοκομείο είχε ήδη πολιορκηθεί τον Δεκέμβριο για μέρες.

«Το προσωπικό του νοσοκομείου φοβάται πως να επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, με ιατρικές ομάδες να γίνονται στόχοι, το νοσοκομείο να καταλαμβάνεται εξ εφόδου και το προσωπικό να συλλαμβάνεται», εξήγησε ο Μοχάμαντ Σάλεχ.

Στον παλαιστινιακό θύλακα, τον οποίο σφυροκοπεί ο ισραηλινός στρατός μετά την επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, δεν απομένουν σε λειτουργία παρά 13 από τα 36 νοσοκομεία κι αυτά μόνο εν μέρει, τόνιζε τη 17η Μαΐου ο ΠΟΥ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγορούν τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία ως κέντρα διοίκησης, κάτι που αρνείται το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Το Σάββατο, η Χαμάς ανέφερε ότι η πολιορκία του καταυλισμού προσφύγων Τζαμπάλια, κοντά στο νοσοκομείο Αλ Άουντα, συνεχιζόταν για έβδομη ημέρα, κάνοντας λόγο για «εντατικοποίηση των επιδρομών».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη 12η Μαΐου πως άρχισαν να διεξάγουν «επιχείρηση» στην Τζαμπάλια, αφού διέταξαν μια ημέρα νωρίτερα τον άμαχο πληθυσμό να φύγει προσωρινά, επικαλούμενος προσπάθεια «της Χαμάς να αναδιοργανώσει την τρομοκρατική υποδομή και τις επιχειρήσεις της στη ζώνη» αυτή.

Οι πληροφορίες για το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, βόρεια από την Τζαμπάλια, «είναι ακόμα πιο ανησυχητικές», υπογράμμισε ο κ. Πέπερκορν.

«Την περασμένη εβδομάδα, με την εντατικοποίηση των εχθροπραξιών γύρω από το νοσοκομείο, η ροή ασθενών και τραυματιών αυξήθηκε (...) όμως πλέον πλήττεται και το νοσοκομείο», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτή τη στιγμή, απομένουν ακόμη 20 μέλη του υγειονομικού προσωπικού και 13 ασθενείς» και βρίσκεται σε εξέλιξη «εσπευσμένη απομάκρυνσή τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

