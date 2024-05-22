Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν παραδέχθηκε χθες Τρίτη πως δεν είναι σίγουρος για το εάν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι διατεθειμένος να κάνει συμβιβασμούς για να συναφθεί συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία.

«Δεν μπορώ να σας πω αν το Ισραήλ, είτε πρόκειται για τον πρωθυπουργό ή για τη χώρα στο σύνολό της, είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή για αυτό που θα ήταν απαραίτητο να να καταλήξει σε εξομάλυνση» των σχέσεων με το σουνιτικό βασίλειο, είπε ο κ. Μπλίνκεν ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο.

«Καθώς γι’ αυτό θα απαιτηθεί να τερματιστεί (ο πόλεμος στη) Λωρίδα της Γάζας. Και αυτό απαιτεί αξιόπιστη οδό προς (το να ιδρυθεί) παλαιστινιακό κράτος. Είναι σε θέση και επιθυμούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή; Δεν γνωρίζω», είπε.

Η δήλωση αυτή του κ. Μπλίνκεν καταγράφεται καθώς η Ουάσιγκτον λέει πως προχωρούν οι συνομιλίες των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας: είναι πλέον σε απόσταση «επαφής» η επίτευξή της, κατά τον κ. Μπλίνκεν.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν συζήτησε το Σάββατο με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, κατόπιν μετέβη στο Ισραήλ, όπου αναφέρθηκε στη «δυνατότητα» σύναψης συμφωνίας εξομάλυνσης των δυο χωρών.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να κλειστεί συμφωνία δυνάμει της οποίας η μοναρχία του Κόλπου θα αναγνωρίσει το Ισραήλ, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας, συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας καθώς και αμερικανικής βοήθειας στο σαουδαραβικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Για αυτή γίνονται διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες.

Όμως το Ριάντ θεωρεί αναγκαία προϋπόθεση τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός απορρίπτει και τα δύο.

Η ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν θα τασσόταν υπέρ, είπε ένας από τους ηγέτες της, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, καθώς η όποια συμφωνία ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας θα πρέπει να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο.

«Θεωρώ πως αυτό πρέπει να γίνει επί δικής σας κυβέρνησης», είπε ο γερουσιαστής, που θεωρείται πως βρίσκεται πολύ κοντά στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας πως οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι θα ενέκριναν τη συμφωνία.

Ωστόσο ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι διερωτήθηκε αν πρέπει να κλειστεί τέτοια συμφωνία τόσο γρήγορα.

«Γιατί να βιαστούμε να κλείσουμε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία όταν γνωρίζουμε καν ποιες δεσμεύσεις θα ήταν διατεθειμένο να αναλάβει το Ισραήλ;» ρώτησε, διερωτώμενος επίσης αν η Ουάσιγκτον μπορεί να «δείξει εμπιστοσύνη» στο Ριάντ.

Πρόκειται άλλωστε για τη χώρα που «πριν από τέσσερα χρόνια έκανε κομματάκια δημοσιογράφο που ζούσε στην Αμερική», θύμισε, παραπέμποντας στην πολύκροτη δολοφονία του σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη το 2018.

Πρόκειται επίσης για τη χώρα που «πριν από δυο χρόνια μας γύρισε την πλάτη όταν της ζητήσαμε να ταχθεί στο πλευρό μας στις τάξεις του ΟΠΕΚ+ και προτίμησε να επιλέξει τη Ρωσία», συμπλήρωσε.

Η σύναψη συμφωνίας εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, κατ’ εικόνα άλλων συμφωνιών με αραβικά κράτη, αποτελεί διακηρυγμένο μέγα διπλωματικό στόχο της κυβέρνησης του προέδρου Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

