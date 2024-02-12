«Είναι ένα τολμηρό βήμα, χωρίς να είναι ένα παράτολμο βήμα, αυτό που κάνουμε σήμερα για τα δικαιώματα», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, κλείνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, στις επιτροπές της Βουλής.

Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι και υπέρ της αρχής τάχθηκαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, αν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που το ψηφίζουν επί της αρχής υποστηρίζουν ότι είναι ελλιπές.

«Είναι σημαντικό ότι το νομοσχέδιο υποστηρίζεται επί της αρχής από το 70% των κομμάτων και των βουλευτών και ελπίζω να είναι ακόμη περισσότεροι αυτοί που θα υπερψηφίσουν. Χτίζουμε πάνω σε αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, που δεν προστάτευσε όλα τα δικαιώματα και νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ισότητας, δικαιοσύνης, και για τους ανθρώπους που έχουν αυτόν τον σεξουαλικό προσανατολισμό αλλά και για τα παιδιά, τα οποία υπάρχουν και σήμερα είναι απροστάτευτα, σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά», ανέφερε.

Σολιάζοντας την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την παρένθετη μητρότητα, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση εξ αρχής ξεκαθάρισε ότι «δεν θα πειράξει» το πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. «Η Ελλάδα ήδη έχει ένα πολύ φιλελεύθερο πλαίσιο, ως προς τη λειτουργία και τις προϋποθέσεις, για τους τρόπους αναπαραγωγής που υποστηρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Δεν το αγγίζουμε. Σε κάθε περίπτωση βλέπω και εδώ κάποιες εσωτερικές αντιφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πριν από κάποιες μέρες μια δική του πρόταση νόμου, σε σχέση με τα ζητήματα της ισότητας στο γάμο, όπου εκεί προτείνετε ένα ακόμα πιο επιτρεπτικό πλαίσιο. Και τώρα έρχεστε, με μια τροπολογία, που εισηγείται περιορισμό. Τελικά το συμβαίνει στο εσωτερικό σας; Είστε υπέρ ενός πιο φιλελεύθερου πλαισίου ή είστε υπέρ ενός πιο συσταλτικού πλαισίου; Θα το αποφασίσετε τώρα; Τα έχετε λύσει στο εσωτερικό σας, ως προς το ζήτημα αυτό; Εγώ δεν καταλαβαίνω ποια είναι η θέση σας», είπε ο Κ. Σκέρτσος.

Στην παρέμβασή του ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε και στη στάση του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. «Θεωρώ ότι είναι φύλλο συκής και απόλυτα προσχηματική η θέση σας, σε σχέση με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την αναγνώριση παιδιών, που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο στο εξωτερικό και υποκρύπτει την πάγια αντίθεσή σας, ως προς τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ανθρώπων. Θα ήθελα να ακούσω μια καταδίκη, απέναντι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έχετε κάνει καταδίκη, έχετε αποκηρύξει ποτέ θα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Κούβα, που αιχμαλώτιζαν και φυλάκιζαν ομοφυλόφιλους ανθρώπους; Το έχετε κάνει; Πιστεύετε πραγματικά, στα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών; Και έρχεστε και μας λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε, επειδή δεν πιστεύετε στην εμπορευματοποίηση; Μα είναι δυνατόν; Να καταψηφίσετε το συγκεκριμένο άρθρο και να ψηφίσετε τα υπόλοιπα. Υπάρχει και αυτή δυνατότητα στη Βουλή, γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε;», είπε ο 'Ακης Σκέρτσος και πρόσθεσε: «πραγματικά λυπάμαι αλλά είναι υποκριτική αυτή η θέση».

Μη κατανοητή χαρακτήρισε επίσης την κριτική από τα υπόλοιπα κόμματα γιατί είναι κόμματα που ψήφισαν, πριν από μερικούς μήνες, ένα πλαίσιο που φιλελευθεροποιεί περαιτέρω τη λειτουργία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Σε σχέση με τον «ψευδοπιστημονικό λόγο» (σ.σ. όπως χαρακτήρισε επιχειρηματολογία που διατυπώθηκε), που ακούστηκε, ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε: «Περίμενα ειδικά από τα ακροδεξιά κόμματα, να έχουν καλέσει επιστήμονες και να παραστούν στη σχετική συζήτηση που έγινε από τους φορείς. Όμως δεν κάλεσαν κανέναν επιστημονική φορέα. Μα κανέναν. Και διαβάζουν σήμερα κάποιες ανακοινώσεις μεμονωμένων γιατρών ή επιστημόνων».

Ο κ. Σκέρτσος κατέθεσε δε, για τα πρακτικά, εβδομηνταπέντε μελέτες, διεθνώς αναγνωρισμένες, που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο, σε σχέση με την κατάσταση των παιδιών που μεγαλώνουν με ομόφυλους γονείς και αποτυπώνουν ότι δεν υπάρχει καμία στατιστική διαφοροποίηση ως προς τα υπόλοιπα παιδιά, για την κοινωνική, ψυχική, ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.