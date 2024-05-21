Νέο αυστηρό μήνυμα στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να μην επιμείνει στην αδιαλλαξία της και να τηρήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών έστειλε από την Καστοριά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Όσο η νέα κυβέρνηση επιμένει σε αυτόν τον δρόμο, που δεν εξυπηρετεί τελικά τα συμφέροντα των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας -θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν ότι «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους»-, δυστυχώς γι’ αυτούς ο ευρωπαϊκός τους δρόμος θα μείνει κλειστός" ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.



"Και τα μνημόνια τα οποία προέκυψαν από τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα κυρωθούν ωσότου αλλάξουν στάση και προσέλθουν στον δρόμο της λογικής και στον δρόμο της συνεννόησης. Έναν δρόμο τον οποίο πάντα επιδιώκει η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση" σημείωσε.



"Σε αυτή, λοιπόν, τη δύσκολη γεωπολιτική κατάσταση, να ακούγεται η φωνή της Ελλάδας ισχυρή στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, για το πώς θα διεκδικήσουμε ένα επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και για γεωπολιτικούς λόγους" τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Καστοριά

«Κύριε Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες,



Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την τόσο εντυπωσιακή υποδοχή. Και δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι σήμερα έχουμε περισσότερο κόσμο απ’ όσο είχαμε στις εθνικές εκλογές. Γιατί αποδείξατε ακόμα μία φορά έμπρακτα αυτό το οποίο είπε και ο Δήμαρχος: η Καστοριά ήταν, είναι και θα είναι πάντα το ισχυρότερο κάστρο της Νέας Δημοκρατίας.



Είναι πάρα πολύ συγκινητική η υποδοχή σας σήμερα στην Καστοριά, λίγες εβδομάδες πριν από μία ακόμα κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, στην οποία είμαι πια απολύτως πεπεισμένος, έχοντας ήδη γυρίσει όλη την Ελλάδα, ότι θα είμαστε και πάλι οι μεγάλοι νικητές. Με τη νεολαία μας πάντα στην πρώτη γραμμή.



Και θέλω να σας πω ότι είμαι τόσο σίγουρος ότι θα είμαστε νικητές, και με μεγάλη διαφορά, σε αυτές τις εκλογές, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ευρωεκλογές. Και στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται πάντα με ένα φυσικό συγκριτικό πλεονέκτημα: εμείς είμαστε το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, με τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή πρωτεργάτη τότε, οραματιστή, έβλεπε πολύ μακριά.



Εμείς είμαστε το κόμμα που το δύσκολο καλοκαίρι του 2015, με τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας από τους τραγικούς χειρισμούς της τότε κυβέρνησης, κρατήσαμε τη χώρα στην Ευρώπη, βάζοντας το συμφέρον του έθνους πάνω από το συμφέρον του κόμματος.



Και εμείς είμαστε το κόμμα που από το 2019, σταθερά, τολμηρά, αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τη χώρα Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα και το καταφέρνουμε, παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιξοότητες.



Το 2024 η φωνή της Ελλάδος ακούγεται πια πολύ δυνατή στις Βρυξέλλες. Σκεφτείτε πώς ήμασταν και πού ήμασταν το 2019 και πού βρισκόμαστε σήμερα. Και πόσες σημαντικές αποφάσεις πάρθηκαν αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, με την Ελλάδα όχι πια ουραγό, αλλά πρωταγωνιστή των ευρωπαϊκών εξελίξεων.



Και αυτό θα είναι επίσης το μεγάλο ζητούμενο των ευρωεκλογών: να συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε στην Ευρώπη και να αγωνιζόμαστε να εξασφαλίζουμε ευρωπαϊκές πολιτικές, ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνουμε τη ζωή της καθεμιάς και του καθενός καλύτερη. Για να προσεγγίζουμε στην ποιότητα ζωής την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Γι’ αυτό θα αγωνιστούμε με τη δική σας στήριξη και με τη δική σας εμπιστοσύνη.



Πετύχαμε πολλά στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Σημαντικότερη επιτυχία, ίσως, το Ταμείο Ανάκαμψης, έφερε 36 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα. Προσωπικά το διαπραγματεύτηκα, πέντε μερόνυχτα στις Βρυξέλλες, αλλά γυρίσαμε πίσω με μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Και τα χρήματα αυτά έχουν ήδη αρχίσει και εκταμιεύονται και αφήνουν το αποτύπωμά τους παντού, σε ολόκληρη τη χώρα.



Προσθέστε σε αυτά και τους πολλούς ευρωπαϊκούς πόρους από τα ταμεία συνοχής, τους πόρους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Δήμοι.



Μην ξεχνάτε τα έργα, το είπε ο Δήμαρχος, που κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα. Είναι έργα τα οποία σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται από το κεντρικό κράτος και οι Δήμοι τα εκμεταλλεύονται με παρεμβάσεις που κάνουν τη δική σας τη ζωή καλύτερη.



Το στοίχημα, λοιπόν, της επόμενης μέρας είναι σαφές: μετά τις 9 Ιουνίου θα εξακολουθεί η φωνή της πατρίδας μας να ακούγεται δυνατή και ισχυρή στην Ευρώπη; Θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης με ακόμα περισσότερους πόρους για πολιτικές που θα μας βοηθήσουν να κινηθούμε στο δρόμο της ανάπτυξης;



Θα διαπραγματευτούμε ξανά την Κοινή Αγροτική Πολιτική με παρεμβάσεις προς όφελος των αγροτών μας; Θα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που φυλάει με ασφάλεια τα σύνορά μας; Για να μην γυρίσουμε πίσω στις εποχές που η χώρα ήταν «ξέφραγο αμπέλι».



Θα μπορέσουμε να βάλουμε και την Ευρώπη μπροστά στη μάχη κατά της ακρίβειας και ειδικά στις πρακτικές κάποιων πολυεθνικών εταιριών που μπορεί να βλέπουν την Ελλάδα ως μια μικρή αγορά και να τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα απ’ ό,τι στην Ευρώπη.



Για όλα αυτά θα χρειαστούμε, φίλες και φίλοι, τη βοήθεια της Ευρώπης. Και εγώ θέλω όταν θα ξαναπάω στις Βρυξέλλες στα τέλη Ιουνίου και όταν θα συγκροτηθεί το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο στα μέσα Ιουλίου, να μπορούμε να πάμε και να εξακολουθούμε να λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη και η πιο ισχυρή φωνή εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και θα το πετύχουμε με τη δική σας στήριξη.



Έχουμε ευρωεκλογές οι οποίες λαμβάνουν χώρα ουσιαστικά έναν χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές. Και θέλω και εδώ από την Καστοριά να σας πω από καρδιάς ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ». Όταν κάναμε την προεκλογική μας εκστρατεία πέρυσι τον Μάιο και τον Ιούνιο στις διπλές εκλογές, πρέπει να σας πω ότι ούτε οι πιο αισιόδοξοι, ενδεχομένως, δεν θα φανταζόσασταν ότι θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε το εκλογικό ποσοστό του 2019 και να έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.



Ξέρετε, όμως, γιατί έγινε αυτό, φίλες και φίλοι; Γιατί ήμασταν αξιόπιστοι, ήμασταν σοβαροί, ήμασταν συνεπείς. Και κυρίως, σας είπαμε πάντα την αλήθεια. Δεν κοροϊδέψαμε ποτέ κανέναν.



Δεν υποτιμήσαμε την δυσκολία των προβλημάτων αλλά δουλέψαμε σκληρά για να βάλουμε την Ελλάδα σε μία αναπτυξιακή τροχιά ώστε να μεγαλώνει η οικονομία μας και ταυτόχρονα από το πλεόνασμα της ανάπτυξης να μπορούμε να κάνουμε και κοινωνική πολιτική στην παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλεια. Και αυτόν τον δρόμο θα εξακολουθούμε να τον υπηρετούμε.



Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ειδικά για τις ακριτικές περιοχές, ειδικά για μία περιοχή σαν την Καστοριά, η οποία έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια, στα προβλήματα της οποίας πάνω έχουμε σκύψει. Ξέρουμε για τα προβλήματα της γούνας και την ενίσχυση την οποία έχουμε δώσει και θα βγουν και άλλα προγράμματα για να στηρίξουμε τους γουνοπαραγωγούς, ειδικά τους πιο μικρούς.



Ξέρουμε τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία πρέπει να γίνουν. Και εγώ δεν κρύβω τα προβλήματα, φίλες και φίλοι. Σας είχα πει την τελευταία φορά που ήρθα ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά το φράγμα του Νεστορίου. Και αντιμετωπίσαμε δυσκολίες. Αλλά είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα αυτό το φράγμα. Γιατί άλλαξαν οι προδιαγραφές στην πορεία, μία πολύ περίπλοκη διαπραγμάτευση. Να μου έχετε εμπιστοσύνη στο ζήτημα αυτό. Το φράγμα αυτό με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα γίνει, διότι είναι ένα προσωπικό στοίχημα για εμένα. Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες λοιπόν.



Η σήραγγα της Κλεισούρας, η οποία ήδη προχωράει. Ήρθα από τη Φλώρινα και έκανα όλο τον γύρο, οπότε καταλαβαίνω πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση εδώ της Καστοριάς με την περιοχή της Πτολεμαΐδας. Ένα σημαντικό έργο υποδομής το οποίο θα επιτρέψει στην Καστοριά να ενταχθεί ακόμα πιο οργανικά σε αυτό το νέο πρότυπο ανάπτυξης το οποίο έχουμε για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με περισσότερο τουρισμό, με ποιοτικό πρωτογενή τομέα, νέες διαδρομές πολιτιστικές. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις αυτές που θα βοηθήσουν την Καστοριά να ξανασταθεί γερά στα πόδια της και να τιμήσει την πλούσια ιστορία της.



Βλέπετε, λοιπόν, πώς συνδέονται οι εθνικές εξελίξεις με τις ευρωπαϊκές εκλογές και με τις τοπικές προτεραιότητες. Και επειδή η αντιπολίτευση έχει μετατρέψει αυτές τις εθνικές εκλογές σε ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, ελάτε να τους στείλουμε από εδώ, από την Καστοριά, από τη Δυτική Μακεδονία, ένα μήνυμα: η Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρή, είναι σταθερή και κοιτάει μόνο μπροστά.



Αντιμετωπίζει και αυτές τις εκλογές με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που τους αξίζει. Προτάσσει την ευρωπαϊκή τους διάσταση. Βλέπει τον ρόλο της Ελλάδας σε μία Ευρώπη που αλλάζει. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνησή μας και η παράταξή μας τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις των καιρών.



Γιατί το 2024 δεν είναι 2019, αναφέρομαι στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Τα πράγματα, για να το πω απλά, έχουν ζορίσει. Έχουμε έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, έχουμε περάσει από πανδημία, έχουμε περάσει από ενεργειακή κρίση, η Μέση Ανατολή φλέγεται. Σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, να διατηρήσει αυτό το οποίο έχει κερδίσει με πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια: ένας ισχυρός παράγων γεωπολιτικής σταθερότητας σε μία ασταθή γειτονιά.



Γιατί εμείς δεν αντιμετωπίζουμε την εξωτερική πολιτική ούτε ευκαιριακά, ούτε με όρους, θα έλεγα, εύκολης και ανέξοδης πατριδοκαπηλίας, όπως κάνουν κάποιοι.



Είμαστε υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Είμαστε η ισχυρότερη χώρα σήμερα στα Βαλκάνια. Ακολουθούμε μια πολιτική αρχών και αξιών και στέλνουμε μηνύματα προς όλους, μηνύματα συνέπειας και συμμόρφωσης.



Και πρέπει να σας πω ότι -το λέω γιατί βρίσκομαι στη Βόρεια Ελλάδα, στα σύνορα της πατρίδας μας- οι τελευταίες δηλώσεις οι οποίες έγιναν από τα Σκόπια, είναι δηλώσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες.



Όσο η νέα κυβέρνηση επιμένει σε αυτόν τον δρόμο, που δεν εξυπηρετεί τελικά τα συμφέροντα των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας -θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν ότι «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους»-, δυστυχώς γι’ αυτούς ο ευρωπαϊκός τους δρόμος θα μείνει κλειστός.



Και τα μνημόνια τα οποία προέκυψαν από τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα κυρωθούν ωσότου αλλάξουν στάση και προσέλθουν στον δρόμο της λογικής και στον δρόμο της συνεννόησης. Έναν δρόμο τον οποίο πάντα επιδιώκει η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση.



Σε αυτή, λοιπόν, τη δύσκολη γεωπολιτική κατάσταση, να ακούγεται η φωνή της Ελλάδας ισχυρή στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, για το πώς θα διεκδικήσουμε ένα επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και για γεωπολιτικούς λόγους.



Προσέξτε, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε επενδύσει στις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Και το κάναμε από το υστέρημά σας, από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου. Το κάναμε γιατί είμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά και πρέπει πάντα να έχουμε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.



Η Ευρώπη τώρα όμως αντιλαμβάνεται ότι πρέπει συνολικά να επενδύσει στην άμυνά της και ανοίγεται μπροστά μας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία: να χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά ευρωπαϊκούς πόρους για ευρωπαϊκές αμυντικές επενδύσεις.



Για σκεφτείτε πόσο σημαντικό θα ήταν, για παράδειγμα, για τη χώρα μας, να μπορέσουμε να φτιάξουμε μία αντιπυραυλική ασπίδα πάνω από όλη την Ευρώπη -θα κάλυπτε προφανώς, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, την πατρίδα μας- με ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό θα σήμαινε παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα, αλλά χωρίς την επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου.



Και αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, ποιον θα εμπιστευόσασταν στις Βρυξέλλες να κάνει μία τέτοια διαπραγμάτευση την επόμενη μέρα; Ποια πολιτική δύναμη και ποιους ευρωβουλευτές; Αυτούς οι οποίοι απέδειξαν ότι μπορούν βήμα-βήμα να ενισχύσουν το κύρος της Ελλάδας στην Ευρώπη ή αυτούς οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία συκοφαντούν την Ελλάδα στην Ευρώπη;



Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα πιο δυσάρεστο από το να βλέπουμε ευρωβουλευτές να συκοφαντούν τη χώρα στην Ευρώπη, να ζητούν ουσιαστικά να περικοπούν ευρωπαϊκοί πόροι από την πατρίδα μας, διότι αυτό έκαναν ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μόνο και μόνο γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αισθανθούν ότι μπορεί να είναι προσωρινά ωφελημένοι.



Να σας δώσω ένα παράδειγμα ακόμα: έστειλα πριν από λίγες μέρες μια επιστολή στην Πρόεδρο της Επιτροπής για τις πρακτικές των πολυεθνικών. Η απάντηση της αντιπολίτευσης ήταν «τι είναι αυτά που κάνεις;» και περίπου απέρριψαν αυτό το οποίο έκανα, την ημέρα -σήμερα- που ήρθε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε: «πράγματι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, να το δούμε, ώστε να μην εξαντλούν οι πολυεθνικές τη δύναμή τους εις βάρος των Ευρωπαίων καταναλωτών».



Εμείς, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να μετατρέψουμε την πολιτική αντιπαράθεση σε μiα αρένα γεμάτη χυδαιότητα και τοξικότητα. Και λυπάμαι γιατί κάποιοι δεν φαίνεται να πήραν το μάθημά τους και εξακολουθούν να πορεύονται με αυτούς τους κανόνες, με fake news, με ψέματα, με συκοφαντίες και κυρίως χωρίς εναλλακτική πρόταση.



Θα έχουμε όμως την ευκαιρία την Παρασκευή, θα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή. Είναι η τελευταία συζήτηση που θα γίνει ουσιαστικά πριν από τις ευρωεκλογές. Θα είναι ένα άτυπο εφ΄ όλης της ύλης debate για τα ζητήματα πρωτίστως της οικονομίας.



Κοιτάξτε, εμείς για το θέμα της ακρίβειας δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Είπαμε ότι βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Εστιάζεται στα τρόφιμα, διότι αυτό το οποίο δεν λένε αυτοί που μας ασκούν κριτική είναι ότι πέρυσι τέτοια εποχή μιλούσαμε πρωτίστως για τους λογαριασμούς του ρεύματος. Όμως, στο ρεύμα οι τιμές έπεσαν. Και έπεσαν επειδή κάναμε μια σωστή πολιτική. Το ίδιο θα γίνει και με τα τρόφιμα.



Αλλά η απάντηση στην ακρίβεια, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο οι έλεγχοι, οι παρεμβάσεις, τα πρόστιμα. Είναι πρώτα και πάνω από όλα η διαρκής στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, οι αυξήσεις των μισθών, οι αυξήσεις των συντάξεων, οι μειώσεις των φόρων. Αυτό είναι το ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Γιατί κάποια στιγμή η ακρίβεια θα υποχωρήσει, αλλά οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων θα έχουν μείνει.



Θα έρθουμε, λοιπόν, στη Βουλή να τα συζητήσουμε όλα, να δούμε και πόσο βάση έχουν οι ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μας λέει η αντιπολίτευση το ωραίο: «μηδενικό», λέει, «ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα». Μάλιστα, βέβαια. Ωραίο θα ήταν να μπορούσαμε να το κάνουμε. Έλα ντε που μας στοιχίζει 2,5 δισεκατομμύρια τον χρόνο. Βάλτε, λοιπόν, επί τέσσερα, πόσο στοιχίζει την τετραετία. Ας έρθουμε, λοιπόν, να κοστολογήσουμε τα προγράμματα για να ξεχωρίσουν επιτέλους και αυτοί οι οποίοι μιλούν υπεύθυνα από αυτούς που μιλούν ανεύθυνα.



Και για ένα πράγμα μπορώ να σας δεσμευτώ, φίλες και φίλοι, σας το είχα πει και προεκλογικά: ποτέ, ποτέ ξανά με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με εμένα Πρωθυπουργό η Ελλάδα δεν θα ξαναζήσει τις δημοσιονομικές δυσκολίες που έζησε την περασμένη δεκαετία. Τα αφήσαμε πίσω μας αυτά.



Προτιμώ να γίνω δυσάρεστος σε κάποιους λέγοντας «αυτό δεν μπορεί να γίνει το οποίο ζητάτε», παρά να τάξω πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν μπορούν να γίνουν και να φορτώσω ενδεχομένως τον λογαριασμό στον επόμενο. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ με εμένα Πρωθυπουργό και με τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.



Αλλά αυτό τελικά μας αναγνώρισαν οι πολίτες και στις εθνικές εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι παίρνω μεγάλη δύναμη από αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης την οποία έχουμε αναπτύξει. Και την αισθάνομαι πολύ έντονη αυτήν την αγάπη και την στήριξή σας κάθε φορά που επισκέπτομαι την όμορφη περιοχή σας, ειδικά εδώ στην Καστοριά, στη Δυτική Μακεδονία, η οποία χρειάζεται ακόμα περισσότερο τη στήριξη της πολιτείας.



Θέλω, λοιπόν, να σας ζητήσω από τώρα μέχρι τις εκλογές -έχουν μείνει 17 μέρες προεκλογικής εκστρατείας- να συσπειρωθούμε. Να αφήσουμε στην άκρη τα όποια παράπονα μπορεί να υπάρχουν και να δούμε τη μεγάλη εικόνα.



Είναι πολύ δύσκολο να συμφωνεί κανείς πάντα με όλα όσα κάνει μια κυβέρνηση. Λογικό είναι. Εξάλλου, εκπροσωπούμε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.



Σας ζητώ, όμως, να δείτε τη μεγάλη εικόνα. Να αξιολογήσετε την πρόοδο που πετύχαμε και αυτούς τους εννέα μήνες, διότι δεν κατεβάσαμε τα μολύβια, εργαζόμαστε με πολύ μεγάλη συνέπεια για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Να κάνετε τις συγκρίσεις σας και να μας εμπιστευτείτε και πάλι.



Διότι όλο αυτό το έργο το οποίο έγινε δέκα μήνες τώρα, δεν είναι τίποτα άλλο από την υλοποίηση ενός προεκλογικού προγράμματος τετραετίας. Και κάναμε σημαντικά βήματα ήδη αυτούς τους δέκα μήνες σε πολλά επίπεδα. Κάναμε πράξη, ας πούμε, τη δέσμευσή μας επιτέλους η χώρα να αποκτήσει μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα πάγιο αίτημα της νεολαίας μας.



Βάλαμε, να το πω και αυτό, καθώς μπορώ να το πω τώρα, ήμουν λίγο διστακτικός να το λέω πιο πριν, βάλαμε σε τάξη τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη βία στο ποδόσφαιρο. Θυμάστε όταν κλείσαμε τα γήπεδα -κι εγώ είμαι φίλαθλος και ξέρω πόσο όλοι αγαπάμε τον αθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο-, πήραμε μία δύσκολη απόφαση και είπαμε: θα κλείσουμε τα γήπεδα για δύο μήνες, θα βάλουμε κάμερες παντού, θα βάλουμε ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα έχουμε αυτοματοποιημένες ποινές. Δεχτήκαμε πολλή κριτική. Άνοιξαν τα γήπεδα, όμως, ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα χωρίς κανένα επεισόδιο και με τα γήπεδα πια να αρχίζουν να μοιάζουν με ευρωπαϊκά γήπεδα. Είναι μία επιτυχία της κυβέρνησης αυτή.



Στην υγεία εξακολουθούμε να κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις αναβαθμίζοντας νοσοκομεία, κέντρα υγείας. Προσλαμβάνοντας περισσότερους γιατρούς. Αλλά, δίνοντας -και θέλω να το τονίσω αυτό- και μεγάλη έμφαση σε κάτι το οποίο δεν μας απασχολούσε ποτέ μέχρι σήμερα, και αναφέρομαι στις προληπτικές εξετάσεις.



Οι γυναίκες που είναι μαζί μας ξέρουν. Έχουν λάβει ένα sms από την ελληνική πολιτεία που τους λέει: «πηγαίνετε και κάνετε μία προληπτική μαστογραφία». Και όσες δεν το έχετε κάνει, παρακαλώ να το αξιοποιήσετε, διότι μπορεί να σας σώσει τη ζωή μία τέτοια εξέταση.



Διότι η αντιμετώπισή μας για την υγεία δεν είναι πια «τι θα γίνει όταν θα φτάσεις στο νοσοκομείο». Βεβαίως και πρέπει να φτιάξουμε τα νοσοκομεία μας, αλλά μπορούμε να προφτάσουμε τον άρρωστο πριν αρρωστήσει και φτάσει στο νοσοκομείο; Αυτό σημαίνει ολιστική αντίληψη για την υγεία. Και αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.



Θα μπορούσα να μιλάω ώρες γι’ αυτά τα οποία έχουμε κάνει και αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω μόνο να δώσω, τελειώνοντας, και πάλι το στίγμα και την πολιτική σημασία την οποία αποδίδω σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.



Θέλω στις 9 Ιουνίου το βράδυ, όταν θα κλείσουν οι κάλπες, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον τόπο. Και να απαντήσετε με την ψήφο σας σε όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται και λένε τι; Δεν λένε τίποτα για την Ευρώπη, δεν λένε τίποτα για όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα. Ένα πράγμα τους ενδιαφέρει μόνο, πώς θα «κοντύνει» η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.



Άρα, τι ζητούν ουσιαστικά; Να οδηγηθούμε μετά τις ευρωεκλογές σε μία κατάσταση αποσταθεροποίησης, να απονομιμοποιηθεί η κυβέρνηση, να έχει μεγαλύτερη δυσκολία στην υλοποίηση του προγράμματός της. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει, γιατί το βράδυ της 9ης Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι η μεγάλη νικήτρια και θα πετύχουμε όλους τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει.



Θέλω, λοιπόν, τελειώνοντας, να σας ζητήσω αυτή την πολύ ωραία εικόνα συστράτευσης και συσπείρωσης την οποία βλέπω σήμερα στην Καστοριά να την αναπαράγουμε και να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο.



Ξέρουμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία, ως Νεοδημοκράτες να κάνουμε εκλογές. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, πόρτα-πόρτα, όπως ξέρουμε πάντα να κάνουμε. Να βρούμε τους αναποφάσιστους, προβληματισμένους συμπολίτες μας, να τους εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί αυτή η κάλπη έχει τόσο μεγάλη σημασία.



Και θέλω όταν ξαναέρθουμε εδώ στην Καστοριά -και έχω δει τα εκλογικά ποσοστά- να μπορώ να σας πω ένα ακόμα μεγαλύτερο «ευχαριστώ» για τη γαλάζια Καστοριά, για τη γαλάζια Δυτική Μακεδονία, πάντα στην πρώτη γραμμή, στον αγώνα της παράταξής μας.



Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι΄ αυτή την εντυπωσιακή παρουσία. Με τη νίκη. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.