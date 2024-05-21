Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα ότι ο ουκρανικός στρατός έχει πετύχει «απτά αποτελέσματα» στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), η οποία δέχεται δριμεία ρωσική επίθεση από τις 10 Μαΐου.

«Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, οι δυνάμεις μας εξοντώνουν τους κατακτητές, τα αποτελέσματα είναι απτά», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε απόψε.

Από την έναρξη της σφοδρής επίθεσής τους, οι εισβολείς κατέλαβαν αρκετές τοποθεσίες σε αυτήν την ουκρανική περιφέρεια που συνορεύει με τη Ρωσία, υποχρεώνοντας το Κίεβο να στείλει εσπευσμένα ενισχύσεις.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι εκτιμούσε ότι ενδεχομένως να ήταν το «πρώτο κύμα» μιας ευρύτερης επίθεσης για την κατάληψη του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης μετά την πρωτεύουσα Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι στόχος της Μόσχας ήταν να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» σε ουκρανικό έδαφος για να αποτρέψει τα πλήγματα σε παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας.

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε σήμερα ότι «οι μάχες συνεχίζονται στα βόρεια της πόλης Βοβτσάνσκ και στην περιοχή Σταρίτσια» του Χαρκόβου, αλλά «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Στο αποψινό του μήνυμα, ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι μαίνονται μάχες στην περιφέρεια Ντονέτσκ, κατονομάζοντας τις περιοχές Κραματόρσκ και Κουράκοβο.

Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, ο ρωσικός στρατός επιχείρησε ανεπιτυχώς το τελευταίο 24ωρο να προκαλέσει ρήγματα στην ουκρανική άμυνα. «Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, αλλά υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

