Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε χθες Τρίτη ότι το βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social με την αναφορά σε «ενιαίο Ράιχ» περιείχε φρασεολογία που χρησιμοποιούσε ο Αδόλφος Χίτλερ. «Αυτή είναι η γλώσσα του Χίτλερ, όχι της Αμερικής», τόνισε ο Μπάιντεν στη διάρκεια εκδήλωσης στη Βοστόνη.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου απέσυρε το επίμαχο βίντεο αφότου το προεκλογικό επιτελείο του Μπάιντεν και άλλοι επέκριναν την αναφορά που συνδέεται με το ναζιστικό καθεστώς.

Το βίντεο παρουσίαζε δήθεν διθυραμβικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων για την ακμάζουσα οικονομία και την καταστολή της μετανάστευσης στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, με δεδομένο φυσικά την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Σε δύο σημεία του βίντεο, το κείμενο κάτω από έναν τίτλο εφημερίδας γράφει: «Η βιομηχανική ισχύς αυξήθηκε σημαντικά (…) ωθούμενη από τη δημιουργία ενός ενιαίου Ράιχ». Το κείμενο είναι κάπως θολό και δύσκολα διαβάζεται με την πρώτη ματιά.

Η Κάρολιν Λίβιτ, μια εκπρόσωπος του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ, υποστήριξε ότι το βίντεο δημιουργήθηκε από κάποιον εκτός της εκστρατείας και κοινοποιήθηκε από έναν υπάλληλο ο οποίος δεν παρατήρησε τη λέξη «Ράιχ» προτού το αναρτήσει.

Η επίμαχη αναφορά δεν πέρασε όμως απαρατήρητη από το επιτελείο του Μπάιντεν. «Αμερική, σταμάτα το σκρολάρισμα και δώσε προσοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παίζει παιχνίδια: λέει στην Αμερική ακριβώς τι σκοπεύει να κάνει αν ξανακερδίσει την εξουσία. Να κυβερνήσει ως δικτάτορας ενός ενιαίου Ράιχ», σχολίασε ο ο Τζέιμς Σίνγκερ, εκπρόσωπος του προεκλογικού επιτελείου του Τζο Μπάιντεν.

Ο Σίνγκερ κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ ότι «παπαγαλίζει» το μανιφέστο του Χίτλερ, το βιβλίο «Ο αγών μου». Ωστόσο, το κείμενο στο βίντεο φαίνεται ότι είναι αντιγραφή από μια σελίδα της Wikipedia για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που αναφέρεται εν μέρει στα γεγονότα πολύ πριν από την ανάρρηση του Χίτλερ στην εξουσία. «Η γερμανική βιομηχανική ισχύς και παραγωγή αυξήθηκαν σημαντικά μετά το 1871, ωθούμενες από τη δημιουργία ενός ενιαίου Ράιχ» γράφει αυτή η σελίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

