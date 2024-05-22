Πόλεμος στο Σουδάν: Τουλάχιστον 85 νεκροί σε 10 ημέρες μαχών στην Ελ Φάσερ

Τουλάχιστον 85 άνθρωποι οι οποίοι τραυματίστηκαν σε μάχες στην Ελ Φάσερ υπέκυψαν μόνο σ’ ένα νοσοκομείο της πόλης αυτής του δυτικού Σουδάν από τη 10η Μαΐου, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF).

Προχθές Δευτέρα οι εννέα από τους 60 τραυματίες που διακομίστηκαν στο Southern Hospital, το μοναδικό νοσοκομείο που παραμένει επιχειρησιακό στην Ελ Φάσερ του Νταρφούρ, υπέκυψαν, υπογράμμισε η Κλερ Νικολέ, επικεφαλής της διεύθυνσης αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων στη ΜΚΟ.

Από τη 10η Μαΐου μαίνονται μάχες στην Ελ Φάσερ ανάμεσα σε στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς του άλλοτε δεξιού χεριού του που μετατράπηκε σε εχθρό του, του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, έναν χρόνο και πλέον αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη στο Σουδάν.

Ήδη πριν από αυτές τις μάχες, η διεθνής κοινότητα προειδοποιούσε εναντίον επαπειλούμενου μακελειού στην πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, της μοναδικής από τις πέντε πρωτεύουσες των πολιτειών του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Από τη 10η Μαΐου, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «707 τραυματίες», από τους οποίους «οι 85 υπέκυψαν», συνόψισε η Κλερ Νικολέ σε ανακοίνωση Τύπου των MSF. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχει απομείνει παρά μόλις ένας χειρουργός στο νοσοκομείο αυτό.

«Δεν μας μένουν εφόδια παρά μόνο για δέκα ημέρες σε αυτό το νοσοκομείο», υπογράμμισε η κυρία Νικολέ, ζητώντας οι αντιμαχόμενοι να επιτρέψουν «ασφαλή πρόσβαση» ώστε να ανεφοδιαστεί η δομή υγείας.

Την Παρασκευή, οι ΔΤΥ ανέφεραν πως είναι διατεθειμένες να ανοίξουν «ασφαλείς διελεύσεις» για τους αμάχους που θέλουν να φύγουν από την Ελ Φάσερ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή από τον Απρίλιο του 2023 σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Μόνο στην Ελ Τζενέινα, πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ, σκοτώθηκαν από 10.000 ως 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η Ελ Φάσερ παρέμενε ως πρόσφατα συγκριτικά αλώβητη από τον πόλεμο, χάρη σε συμφωνία την οποία είχαν συνάψει οι δυο ισχυρότερες τοπικές ένοπλες οργανώσεις και οι ΔΤΥ. Όμως, τον περασμένο μήνα, αποκήρυξαν την ουδετερότητά τους κι άρχισαν να πολεμούν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων. Σε αντίποινα, οι ΔΤΥ περικύκλωσαν την πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

