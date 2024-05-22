Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 32χρονος αλλοδαπός από τη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την κεντρική προβλήτα στο λιμάνι του Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική.

Στον 32χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης από στέλεχος της Λιμενικής Αρχής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Διαβατών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

