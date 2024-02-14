«Θα μιλήσω με τη γλώσσα της καρδιάς. Για εμάς στην Πλεύση Ελευθερίας, και ευτυχώς και για άλλους εδώ μέσα, που πρεσβεύουμε ότι θέματα τα οποία έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι αυτονόητο καθήκον της ελληνικής Πολιτείας να τα ρυθμίσει, έστω και καθυστερημένα, έστω και μετά από πιέσεις από την ΕΕ, το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να τα αναγνωρίσει. Έστω και ελλιπώς σε κάποιες περιπτώσεις, αναγνωρίζει δικαιώματα που υφίστανται ήδη στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε κράτη της Αμερικής», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας.

«Αν είσαι αναγνωρισμένος γονέας σε ένα κράτος της Ευρώπης, για ποιο λόγο να μην είσαι αναγνωρισμένος γονέας στην Ελλάδα, που είναι κράτος Ευρώπης; Έφτασε, λοιπόν, η χρονική στιγμή να δει κατάματα όλη η ελληνική κοινωνία αυτά που δεν είχε ποτέ τόλμη να τα δει, εδώ και δεκαετίες», είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας και προσέθεσε: «Ακούμε δυνατές φωνές υστερίας, ρατσιστικές, που δήθεν απεμπολούν τον ρατσισμό τους λέγοντας "ας κάνουν μωρέ αυτοί ό,τι θέλουν στο κρεβάτι τους, αλλά μην μας ζητάνε και τίποτα παραπάνω". Λες και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια εξουσία περισσότερη, από εμάς, πάνω στις ζωές των άλλων. Είναι σα να μην βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, την αλήθεια, είναι σαν να κλείνετε τα μάτια στην ορατή πραγματικότητα που την έχετε μπροστά σας. Σαν να μην γνωρίζετε ότι σχεδόν σε κάθε ελληνική οικογένεια, σε κάθε ελληνικό σόι, υπάρχει και άτομο άλλου σεξουαλικού προσανατολισμού. Σαν να μην είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού, που εσείς τον επικαλείστε, σε αυτόν απευθύνεστε, σαν να μην είναι παιδιά του ιδίου σύμπαντος, σαν να είστε εσείς κάτι παραπάνω από τους ανθρώπους που γεννήθηκαν από την ίδια φύση που γεννηθήκατε εσείς, αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους. Γιατί αυτό δεν το σέβεστε; Γιατί μιλάτε απαξιωτικά;» είπε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας και προσέθεσε:

«Για εσάς τι είναι προτιμότερο; Να ζουν άνθρωποι ευτυχισμένοι, να ζουν με συντροφικότητα με οικογένεια, ή να είναι καταδικασμένοι να κρύβονται, όπως κάνανε τόσα χρόνια, να ζούνε μόνοι τους, επειδή εσείς εγωιστικά το αποφασίζετε και αυτοαποκαλείστε φυσιολογικοί;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.