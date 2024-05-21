Ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκαν αναταράξεις σε αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη.

Το Boeing 777-300ER της Singapore Airlines με προορισμό τη Σιγκαπούρη εξετράπη της πορείας του στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης και προσγειώθηκε στις 15:45 τοπική ώρα (08:00 GMT).

A Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM) operating flight SQ321 from London (LHR) to Singapore (SIN) hit an air pocket and made an emergency landing at Suvarnabhumi Airport, Bangkok (BKK) at 3:34 pm today. Initial reports indicate 20 people were injured.… pic.twitter.com/G4TH7Vs2xX — FL360aero (@fl360aero) May 21, 2024

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα έσπευσαν στο αεροδρόμιο για να παραλάβουν τους τραυματίες.

5:00pm More than 10 ambulances have been mobilized to help transport more than 20 injured passengers from Suvarnabhumi Airport to Samitivej Hospital. Singapore Airlines has confirmed one fatality.



📷 พงศกร รอดภัย ผู้สื่อข่าวสมุทรปราการ ครับ | #Thailand pic.twitter.com/33xltDfx4Z — Thai News Reports (@ThaiNewsReports) May 21, 2024

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος έπεσε σε κενό αέρος και έκανε «βουτιά» 1.828 μέτρων (6.000 πόδια)

Wow, Singapore Airlines flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. One person dead. Must have been incredibly scary #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/3hAAqZFHgp — Danny R (@Readd1) May 21, 2024

Η Singapore Airlines αναφέρει ακόμα ότι συνεργάζεται με τις αρχές για την παροχή ιατρικής βοήθειας στους τραυματίες.

