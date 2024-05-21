Λογαριασμός
Ένας νεκρός και τουλάχιστον 30 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη - Βίντεο, φωτογραφίες

Το Boeing 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, με προορισμό τη Σιγκαπούρη, εξετράπη της πορείας του στην Μπανγκόκ - Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος έπεσε σε κενό αέρος και έκανε «βουτιά» 1.828 μέτρων

Singapore Airlines

Ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκαν αναταράξεις σε αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη. 

Το Boeing 777-300ER της Singapore Airlines με προορισμό τη Σιγκαπούρη εξετράπη της πορείας του στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης και προσγειώθηκε στις 15:45 τοπική ώρα (08:00 GMT).

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα έσπευσαν στο αεροδρόμιο για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος έπεσε σε κενό αέρος και έκανε «βουτιά» 1.828 μέτρων (6.000 πόδια) 

Η Singapore Airlines αναφέρει ακόμα ότι συνεργάζεται με τις αρχές για την παροχή ιατρικής βοήθειας στους τραυματίες. 

Πηγή: skai.gr

