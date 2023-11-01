Τζάκρη στον ΣΚΑΪ: Ο Κασσελάκης είναι ενωτικός, ήρθε για να μείνει - «Ναι» στις διαγραφές

«Η δημοσκόπηση της Pulse αποτυπώνει την εικόνα μας τον τελευταίο μήνα, μία εικόνα αλληλοσπαραγμού» δήλωσε η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη, το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ.

«Μία εικόνα αλληλοσπαραγμού δεν βοηθάει την εικόνα ενός κόμματος, δεν ψάχνουμε για θαύματα η ανασυγκρότηση ενός κόμματος είναι μία πολύπλοκη διαδικασία. Δεν ψάχνουμε για θαυματοποιούς, όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο είναι ψέυτης», συμπλήρωσε.

«Ο πρόεδρός μας είναι μακράς πνοής, θα κριθεί στο χρόνο, θα κριθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές, τον πολεμούν δήθεν αγωνιστές», σχολίασε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε πως «δεν πρέπει να κριθεί στις ευροεκλογές, ο κ Κασσελακης ήρθε για να μείνει».

Αναφορικά με τις δηλώσεις του κ. Δρίτσα, δήλωσε πως «είναι κρίμα που προχώρησε σε τέτοιες τοποθετήσεις και επέλεξε αυτό το γκροτέσκο πολιτικό φινάλε για τον ίδιο».

«Με αυτόν τον αλληλοσπαραγμό δίνουμε την εικόνα ενός τσίρκου»

«Κάποιοι θέλουν να κάνουν τον ΣΥΡΙΖΑ καλοκαιρινό να τον κατεδαφίσουν, θέλουν να οικοδομήσουν μία εικόνα της αριστερής θαλπωρής, εμάς η επιδίωξή μας είναι διαφορετική. Θέλουμε η δημοκρατική παράταξη να κυβερνήσει ξανά τον τόπο με επάρκεια. Να βγάλουμε την εικόνα ενός συντεταγμένου κόμματός και όχι ενός ''τσίρκου''. Με αυτόν τον αλληλοσπαραγμό, ναι έχει γίνει τσίρκο, δε μιλάω για τις πολιτικές διαφωνίες. Ο κ Κασσελάκης μόνο ενωτικός είναι. Τους τείνει κάθε μέρα χείρα φιλίας», δήλωσε.

«''Ναι'' στις διαγραφές χωρίς δισταγμό»

«Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις διαγραφές, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι να προχωρήσουμε χωρίς δισταγμό. Αν κάνει πίσω ο Κασσελάκης, θα είναι λάθος. Αν σταθεί δίπλα τους θα είναι σαν αυτοκτονία. Υπάρχει ένα συστημικό σχέδιο φθοράς του κόμματος που το βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας», τόνισε και πρόσθεσε πως «στον συριζα υπάρχουν μέλη δύο ταχυτήτων που το βλέπουμε καθημερινά».

Για το συνέδριο η κ. Τζάκρη δήλωσε πως θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ενώ τέλος αναφερόμενη στο πρώτο τετ-α- τετ Κασσελάκη Μητσοτάκη δήλωσε πως «θα ειπωθούν τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα η στάση του κ. Μητσοτάκη να δει μόνο τον Νετανιάχου και όχι τον πρόεδρο των Παλαιστινίων αποτελεί μία ρωγμή στην εξωτερική πολιτική. Ακόμη ο κ. Κασσελάκης θα θέσει τα ζητήματα της ακρίβειας αλλά και το θέμα της προανακριτικής για τα Τέμπη».

Πηγή: skai.gr

