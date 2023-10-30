Θ. Δρίτσας στον ΣΚΑΪ: Ο Στέφανος Κασσελάκης εξελίσσεται σε παράγοντα διχασμού και αποσταθεροποίησης

Με ενδιαφέρει να αλλάξει τόνο η συζήτηση για την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρής Δρίτσας μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

Τόνισε ότι η ριζοσπαστική, δημοκρατική Αριστερά ποτέ δεν φοβήθηκε τις διαφορές και πως χρειάζεται η δημοσιότητα για να επέλθει ξανά η ισορροπία.

«Λένε πολλοί ότι αυτό δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι τραγικό. Έχουμε πόλεμο στο πόδια μας και ο κ. Μητσοτάκης δεν ψήφισε το ψήφισμα στον ΟΗΕ, έχουμε την κλιματική κρίση, είναι τεράστια ζητήματα. Και δεν ενδιαφέρει την κοινωνία ποια είναι η συγκρότηση του δεύτερου σε δύναμη κόμματος στην Ελλάδα;» είπε ο κ. Δρίτσας.

Ερωτηθείς για τη θέση που έχει διατυπώσει για τον Στέφανο Κασσελάκη, ανέφερε ότι ο νέος αρχηγός «δυστυχώς εξελίσσεται σε παράγοντα διχασμού και αποσταθεροποίησης» προσθέτοντας ότι με τον ίδιο προσωπικά δεν έχει τίποτα.

«Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ -και ήρθαν πολλοί και ψήφισαν πράγματι- ένα μέρος του δεν έχει ενεργό συμμετοχή και επέλεξε μια φυγή προς τα εμπρός με τα δικά του κριτήρια» είπε για τη διαδικασία.

Και συνέχισε για τον κ. Κασσελάκη: «Ο ίδιος όμως δεν μπορεί να παίρνει μια πρωτοβουλία και να θέτει υποψηφιότητα σε κόμμα που δεν είναι καν μέλος, δεν έχει συνάφεια. Δεν είχαμε φανταστεί τέτοιο πράγμα για να το προβλέψουμε στο καταστατικό».

Πρόσθεσε ότι «στη διάρκεια της καμπάνιας του δεν εξέθεσε ούτε μια πολιτική άποψη προγραμματική και δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Μετά έχει θέσεις, αλλά είναι ξένες προς την παράδοση της Αριστεράς. Αυτό δεν είναι διχασμός; Δεν είναι παραλογισμός;».

«Αυτό το παράλογο πρέπει να βρει έναν τρόπο κάθαρσης ανάλογο με αυτόν της αρχαίας τραγωδίας» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κ. Κασσελλάκη, πολιτική είναι η διαφορά, είναι υποχρεωμένος να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα».

«Εάν ήθελε να έρθει στον ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να μπει στη διαδικασία, να προσφέρει, όχι να διεκδικήσει την ηγεσία, αυτό είναι ιστορικό ατόπημα πρωτοφανές παγκοσμίως» πρόσθεσε και κατέληξε: «Θα την ξεπεράσουμε την κρίση».



