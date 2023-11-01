Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για το «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» εισάγεται σήμερα για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ η ψήφισή του αναμένεται να διεξαχθεί την Πέμπτη.

Στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Διοίκησης το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία επί της Αρχής, των άρθρων και το σύνολό του από τη ΝΔ. Αντίθετα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη το καταψήφισαν, ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Πλεύση Ελευθερίας.

Στην συζήτηση του νομοσχεδίου αναμένεται να τοποθετηθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων της Αντιπολίτευσης.

Η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, όπως προανήγγειλε στην Επιτροπή της Βουλής θα προχωρήσει σε προσθήκες και βελτιώσεις διατάξεων του νομοσχεδίου ενσωματώνοντας πολλές από τις προτάσεις που έγιναν από τους βουλευτές και μπορούν να υιοθετηθούν.

Παράλληλα στο σχέδιο νόμου, έχει κατατεθεί μια υπουργική και μια βουλευτική τροπολογία. Η υπουργική τροπολογία έχει διατάξεις:

-Για την χορήγηση ενισχύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023.

-Την παροχή δυνατότητας μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων μετάταξης τακτικών υπαλλήλων που έχουν αποσπαστεί στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε υπηρεσίες της.

-Την παράταση ισχύος διατάξεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορούν την αντικατάσταση του επιτηρητή από τη σύνθεση πληρώματος οστρακαλιευτικών σκαφών (παρ.4 άρθρου1 π.δ. 33/2018) έως και την 1η Οκτωβρίου 2026 καθώς και

-Την παράταση έναρξης ισχύος έως την 1η Μαΐου 2024 της καταχώρισης σε ειδικό δημόσιο βιβλίο μικρών πλοίων (παρ.2 άρθρου 293 Ν, 5020/2023).

Επίσης, 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταθέσει τροπολογία που αφορά την παράταση των ατομικών συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών που έληξαν χθες, μέχρι την πρόσληψή τους με συμβάσεις αορίστου χρόνου .

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών ως προς το σκέλος επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου, προβλέπει ότι:

- Η διαδικασία επιλογής υπάγεται πλέον στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, για ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.

- Οι Φορείς ομαδοποιούνται, ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους και οι διαδικασίες διαφοροποιούνται π.χ. για την επιλογή επικεφαλής φορέα εθνικής εμβέλειας και για τους φορείς τοπικής εμβέλειας.

• Αυξάνονται οι απαιτήσεις για τυπικά προσόντα. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πολύ καλή ή καλή, κατά περίπτωση, γνώση ξένης γλώσσας και ανά περίπτωση εργασιακή εμπειρία με συνάφεια στο αντικείμενο ενδιαφέροντός τους.

• Διεξάγεται τεστ δεξιοτήτων των υποψηφίων για συγκεκριμένες ομάδες φορέων. Διασφαλίζεται, έτσι, η καταλληλότητα των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς διακριβώνεται με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

• Εξορθολογίζονται οι διαδικασίες επιλογής. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι προγραμματίζεται να εκδοθεί μία ενιαία προκήρυξη για τους 120 διοικητές νοσοκομείων αντί για 120 ξεχωριστές προκηρύξεις και 120 ξεχωριστές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι, εργατοώρες, χρόνος και δημόσιο χρήμα.

Ως προς τον δεύτερο άξονα του νομοσχεδίου, ο οποίος εδράζεται στη σταθερή στοχοθεσία και αξιολόγηση για τις νέες Διοικήσεις Φορέων του Δημοσίου, προβλέπεται:

• Η κατάρτιση ετησίων σχεδίων δράσης για κάθε Φορέα, τα οποία περιλαμβάνουν προγραμματισμό δράσεων, καινοτομίες, ποιοτικούς και συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, τα οποία θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο υπουργό

• Οι Διοικήσεις να υπογράφουν συμβόλαιο απόδοσης, το οποίο θα αναφέρει συγκεκριμένες δράσεις και στόχους και το οποίο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου.

•Αξιολόγηση Διοικήσεων σε ετήσια βάση και, ανάλογα με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, να δίνεται η δυνατότητα ανταμοιβής - bonus παραγωγικότητας, ενώ ο αρμόδιος υπουργός μπορεί να αποφασίσει την άμεση λήξη της θητείας τους σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί.

• Εργαζόμενοι στους φορείς, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, να μπορούν να υποβάλουν τη γνώμη τους για την απόδοση του επικεφαλής και οι γνώμες αυτές θα λαμβάνονται υπόψη από τον Υπουργό, στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

