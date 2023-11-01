Της Πηνελόπης Γκάλιου



Την παρθενική δια ζώσης συνάντησή τους πραγματοποιούν σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, οι οποίοι θα περάσουν το κατώφλι της Βουλής και στις 10 το πρωί, θα βρεθούν για πρώτη φορά ενώπιος ενωπίω, στο γραφείο του πρωθυπουργού, στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου.

Μία συνάντηση θεσμική και τυπική, όπως χαρακτηρίζεται και από τα δύο κομματικά επιτελεία, αλλά με τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι το κλίμα που θα επικρατήσει κατά τη συνάντηση των δύο αρχηγών, θα είναι και ένα πρώτο crash test και για την πολιτική σχέση που θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα.

Το ερώτημα που σίγουρα δεν θα απαντηθεί με τα πλάνα και στα στιγμιότητα των τηλεοπτικών συνεργείων και των φωτορεπόρτερ, θα αφορά το κλίμα που θα επικρατήσει πίσω από τις κλειστές πόρτες του πρωθυπουργικού γραφείου, σχετικά με το αν θα καταφέρουν οι δύο άνδρες να καλλιεργήσουν τις συνθήκες εκείνες, που θα διαμορφώσουν ένα νέο περιβάλλον σε τέτοιου είδους συναντήσεις και ίσως να "απομυθοποιήσουν" το πέπλο που σκιάζει και βαραίνει συνήθως τέτοιες συναντήσεις, οι οποίες συνηθίζονταν στο παρελθόν μόνο σε ακραίες συνθήκες εθνικού ενδιαφέροντος.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία συνάντηση γνωριμίας των δύο πολιτικών αρχηγών κατά την οποία όμως αναμένεται οι δύο άνδρες να επικοινωνήσουν και τα μηνύματά τους προς την άλλη πλευρά. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης – όπως ήδη το έχει κάνει και με δημόσιες τοποθετήσεις του και συνετεύξεις- αναμένεται να επισημάνει στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ την ανάγκη η πολιτική αντιπαράθεση να διεξάγεται με καθαρά πολιτικούς όρους, επιχειρηματολογία και αντιπαραβολή πολιτικών, χωρίς τοξικότητα και πόλεμο λάσπης, που στο παρελθόν αντιμετώπισε η κυβέρνηση απο τον ΣΥΡΙΖΑ.

"Είναι ένας νέος άνθρωπος, προσωπικά μου είναι συμπαθής, έτυχε να τον γνωρίζω και από το παρελθόν. Μεταξύ μας δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κατέληγε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση. Τον σέβομαι και τον τιμώ ως πολιτειακό παράγοντα, διότι εκλέχτηκε με δημοκρατικές διαδικασίες» είχε σχολιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Alpha, μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι στην ίδια συνέντευξη είχε αμφισβητήσει τον πολιτικό λόγο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς και τους συνεργάτες που επέλεξε να έχει στην ηγετική του ομάδα, όπως τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά.

Κατά τη σημερινή συνάντηση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να διαμηνύσει στον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ίδιος και όλο το κυβερνητικό επιτελείο είναι ανοιχτοί στις ρεαλιστικές και εμπεριστατωμένες προτάσεις για ζητήματα που αφορούν την κοινωνία όπως η βελτίωση της καθημερινότητας, και πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, μακρυά από λαϊκισμούς και ανεφάρμοστες "λύσεις".

Είναι η αλήθεια πάντως πως τις προσδοκίες για μία θεσμική και πιθανόν αποδοτική συνάντηση, έκαμψε η τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη λίγες ώρες πριν την συνάντηση των δύο ηγετών στην συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την οποία ο νέος πρόεδρος επέστρεψε στη συνήθη ρητορική της αξιωματικής αντιπολίτευσης με υψηλούς τόνους και αιχμηρές εκφράσεις κατά της κυβέρνησης και της πολιτικής της και με αναφορές περί "καθεστώτος", δίνοντας την εντύπωση ότι "έπιασε το νήμα" από εκεί που το είχε αφήσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση η σημερινή συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Στέφανου Κασσελάκη θα είναι η αφετηρία ενός κύκλου επαφών, καθώς θα ακολουθήσουν και οι συναντήσεις του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Συνολικά πάντως όλες οι συναντήσεις αναμένεται να αποτυπώσουν και το πολιτικό προφίλ του Στέφανου Κασσελάκη έναντι των πολιτικών του αντιπάλων αλλά και έναντι όλων εκείνων που του καταλόγιζαν "απολιτίκ" ή "παραπολιτική" συμπεριφορα μέχρι πρότινως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.