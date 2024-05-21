Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός εταιρικού λεωφορείου που κατηγορείται ότι βίασε 27χρονη.

Την περασμένη Δευτέρα, η 27χρονη κοπέλα περίμενε στις 6 το πρωί το εταιρικό λεωφορείο, για να μεταβεί στην εργασία της σε εργοστάσιο, στο οποίο μόλις είχε προσληφθεί.

Ο 46χρονος οδηγός λεωφορείου πήρε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους και στην ίδια είπε «Είναι γεμάτο. Θα περάσω ξανά σε λίγο να σε πάρω».

Λίγο αργότερα πέρασε για δεύτερη φορά. Τότε το λεωφορείο ήταν άδειο και η κοπέλα κάθισε στα πίσω καθίσματα, όπως περιέγραψε στην αστυνομία. Ο οδηγός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντί να την οδηγήσει στο εργοστάσιο, την μετέφερε σε ορεινή ερημική περιοχή σε απόσταση δεκαπέντε λεπτών από την εταιρεία.

Επειδή ήταν η πρώτη της μέρα στη δουλειά δεν γνώριζε πού είναι οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου, όπως κατήγγειλε η 27χρονη. Στην ερημική περιοχή, την απομόνωσε και τη βίασε, ενώ στη συνέχεια την άφησε πάλι πίσω στη δουλειά της και της είπε «να μην κλαίει και να ηρεμήσει».

Η 27χρονη προχώρησε στην καταγγελία κατόπιν προτροπής φίλης της και ανέφερε μάλιστα αιμορραγία μετά τον βιασμό.

Ο 46 χρόνος συνελήφθη, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους. Αναμένονται οι γυναικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να πιστοποιηθεί ο βιασμός, ενώ συλλέγεται υλικό από τις κάμερες της γύρω περιοχής.

