Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα κόμματα πέρασαν από μια μακρά προεκλογική περίοδο μέχρι να φτάσουν στις διπλές καλοκαιρινές κάλπες. Οι καμπάνιες ανά την Ελλάδα συνεχίστηκαν για τις περιφέρειες και τους δήμους όλη της χώρας και τώρα – χωρίς κανένα διάλειμμα - είναι αναγκασμένα να επανέλθουν στις επάλξεις ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Ένας δύσκολος χειμώνας έρχεται με την ακρίβεια να κυριαρχεί στην καθημερινότητα και τους πολέμους στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία να απειλούν με νέα ανθρωπιστική κρίση. Δεν είναι τυχαίο πως στην δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, πάνω από οχτώ στους δέκα ερωτηθέντες ανησυχούν για τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και για τις αυξήσεις των τιμών (τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, καύσιμα).

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελπίζει πως θα διατηρήσει στη δεύτερη συνεχόμενη θητεία της τα υψηλά ποσοστά που διαθέτει αν δεν επέμβει αποφασιστικά στην καθημερινότητα. Το ίδιο ισχύει για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα πρέπει να πείσουν πως διαθέτουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάσχεση της κρίσης. Ειδικά σε μια περίοδο που στο χώρο της κεντροαριστεράς φαίνεται πως υπάρχει ένα μεγάλο κενό με αρκετούς να προοικονομούν τη δημιουργία ενός νέου σχηματισμού λίγο πριν τις ευρωκάλπες. Από την δύσκολη «εξίσωση» δεν πρέπει να βγει και η επικείμενη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη της Αριστερής πτέρυγας του κόμματος να έχουν αποφασίσει να τραβήξουν το δικό τους δρόμο.

Όλο αυτό το σκηνικό αποτυπώνεται στην έρευνα της Pulse, σύμφωνα με την οποία, στην πρόθεση ψήφου, με κατανομή των αναποφάσιστών, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια μικρή πτώση τις δυνάμεις της σε σχέση με τις εθνικές εκλογές με ποσοστό 38,5%. Έχει, όμως άνοδο 0,5% σε σχέση με ένα μήνα πριν. Περαιτέρω πτώση καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ που στις 25-27 Σεπτεμβρίου είχε αποτυπωθεί στο 19% και τώρα χάνει δυο μονάδες (17%). Ανεβασμένο κατά 1,5 μονάδα εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ (13,5%) και αυτό για τη Χαριλάου Τρικούπη ίσως αποτελεί το πρώτο βήμα για αυτό που θέλει να πετύχει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον Ιούνιο να ξεπεράσει τον Στέφανο Κασσελάκη δείχνοντας πως μπορεί να ηγεμονεύσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Μισή μονάδα ανεβαίνει και το ΚΚΕ (9,5%) συνεχίζοντας, όπως εκτιμάται, να πιέζει πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ από τα αριστερά του. Στην υπόθεση σε σχέση με την πρόθεση ψήφου, που παρουσίασε η Pulse, φαίνεται η Βουλή που βγαίνει να είναι εννεακομματική, καθώς και το ΜέΡΑ25 φτάνει το όριο του 3%. Αυτό αποτελεί ακόμα μια ένδειξη της «επίθεσης» που δέχεται η Κουμουνδούρου στο ριζοσπαστικό κοινό που τη στηρίζει. Για τα άλλα κόμματα το σενάριο με κατανομή των αναποφάσιστων καταγράφει τα εξής: Σπαρτιάτες 3,5%, Ελληνική Λύση 5,5%, Νίκη 3,5%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι δημοσκόποι έχουν εστιάσει από το καλοκαίρι και μετά στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το 32% του 2019 έγινε 17,8% τον φετινό Ιούλιο και από και πέρα η πορεία είναι καθοδική. Ο Στέφανος Κασσελάκης φέρεται πως κρίνεται για τη δέσμευσή του πριν τις εσωκομματικές κάλπες πως «μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Το εκλογικό σώμα δείχνει να μην το πιστεύει. Μπορεί στην έρευνα, από όσους υποστηρίζουν πως θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, μόνο το 19% να δηλώνει ότι βλέπει «μάλλον ή σίγουρα αρνητικά» τις πρωτοβουλίες του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο στο σύνολο των ερωτηθέντων το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 58%. Μελετώντας πως αντιδρούν δυνητικοί ψηφοφόροι του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, στους αναποφάσιστους το νούμερο με τις μη θετικές κρίσεις φτάνει στο 47% και σε όσους δηλώνουν πως στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ 67%. Τι σημαίνει αυτό; Πως με την εικόνα που έχει αυτή την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ οι εισροές κόσμου, ώστε η Κουμουνδούρου να ανακάμψει, μοιάζει πολύ δύσκολη.

Στην ερώτηση ποιο κόμμα θα ευνοηθεί από τις τρέχουσες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ βγαίνει πρώτο με ποσοστό 31% και δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με 23%. Εκτιμάται, δηλαδή πως μετριοπαθές κεντρώο κοινό μπορεί να προσεγγιστεί το επόμενο διάστημα από τους «γαλάζιους» και τους «πράσινους» προκειμένου να μειώσουν ακόμα πιο πολύ τη δύναμη της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουν καταγραφεί ήδη διαρροές προς την κυβέρνηση από τη «δεξαμενή» της κεντροαριστεράς, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ξεκάθαρο πως βλέπει να ξαναέρχεται το 2012 από την ανάποδη για το κόμμα του. Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν πως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να αναστραφεί το κλίμα και ότι είναι ακόμα εξαιρετικά νωρίς για να εξάγονται συμπεράσματα.

