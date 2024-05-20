Ένα βίντεο από το εσωτερικό του ελικοπτέρου λίγο πριν συντριβεί χθες, Κυριακή παρασύροντας στον θάνατο τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραίμ Ραϊσί, τον υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλα 7 άτομα, έδωσε στην δημοσιότητα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στο βίντεο φαίνεται τόσο ο Ραϊσί όσο και Αμιραμπντολαχιάν.

Στο ελικόπτερο, επέβαιναν επίσης ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ο ιμάμης της προσευχής της Παρασκευής της Ταμπρίζ, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, ο αρχηγός πληρώματος, ο επικεφαλής ασφαλείας και ένας σωματοφύλακας.

Όλοι τους είχαν παρευρεθεί στην τελετή για το άνοιγμα φράγματος στα σύνορα του Ιράν με το Αζερμπαϊτζάν. Ωστόσο, κατά το γυρισμό και λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή το ελικόπτερο συνετρίβη σε πλαγιά βουνού με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 9 επιβαίνοντες.

