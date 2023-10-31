Πέτρος Παππάς στον ΣΚΑΪ: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει - Αν κάποιος δεν μπορεί, δεν ακολουθεί

Η συνάντηση του Στέφανου Κασσελάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο είναι θεσμική, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να συναντήσει το πρωθυπουργό, είναι θεσμική υποχρέωση, πρέπει να συζητούν οι αρχηγοί, τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

Τόνισε ότι στα εθνικά θέματα ο ΣΥΡΙΖΑ παγίως ακολουθεί την εθνική στρατηγική ενώ πρόσθεσε ότι πως αντί να συζητάμε για την ακρίβεια και τα προβλήματα στο ΕΣΥ και στην παιδεία «πρέπει να απολογούμαστε για δηλώσεις που δεν αντέχουν στη λογική, γιατί αμφισβητούν τη δημοκρατική διαδικασία».

Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, υπογράμμισε ο κ. Παππάς και τόνισε ότι δεν μπορεί να αμφισβητείται η δημοκρατική διαδικασία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νέο πρόεδρο και πρέπει να αλλάξει, γιατί αυτή είναι η επιταγή της βάσης, είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως αν κάποιος δεν θέλει και δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, «αυτό είναι επιλογή του».

«Όταν κάποιος αμφισβητεί τον πρόεδρο πώς συνεχίζει και είναι σε αυτό το κόμμα; Δεν αντέχει στη λογική αυτό» ανέφερε ο κ. Παππάς και έκανε λόγο για «αυτοαναφορικότητα» κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει ενωμένος στη βάση του. Αν κάποιος δεν μπορεί, δεν ακολουθεί. Θέτει τον εαυτό του εκτός» είπε.

Ερωτηθείς για τις παρεμβάσεις του Παύλου Πολάκη είπε: «Νομίζω έχει μια θεσμική αντιμετώπιση των θεμάτων. Δεν άκουσα κάποια υβριστική δήλωση το τελευταίο διάστημα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη δήλωση που έκανε χτες ο κ. Δρίτσας. Έχει δικαίωμα στην άποψή του και την εκφράζει όπως κρίνει».

Ο κ. Παππάς κατέληξε λέγοντας ότι «αυτό που δεν έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εσωτερική διαμάχη, δεν ενδιαφέρει τους πολίτες και δεν μας πάει παρακάτω. Από εμάς ο κόσμος θα ακούσει προτάσεις και ποιο είναι το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ».

Τέλος εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν στήριξε στον ΟΗΕ το ψήφισμα για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ έκλεισε λέγοντας: «Σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και καταδικάζει την επίθεση στο Ισραήλ και σαφώς αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί έναντι της τρομοκρατίας».



Πηγή: skai.gr

