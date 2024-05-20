Μπερνάρ: «Για αυτόν τον λόγο χάσαμε το πρωτάθλημα»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, στη Λεωφόρο.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 2 γκολ. Όμως οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να πάρουν την ισοφάριση.

Ο Μπερνάρ πέτυχε για άλλη μια φορά γκολ, όμως δεν ήταν αρκετό για να πάρει το Τριφύλλι το αποτέλεσμα που ήθελε.

