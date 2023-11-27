Τουρκικά ΜΜΕ: Σημείο καμπής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα

«Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν είναι σημείο καμπής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις» σημειώνουν τα τουρκικά ΜΜΕ ενόψει της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου.

Η συνάντηση, αν και δεν υπάρχουν προσδοκίες ότι θα αποφέρει απτά αποτελέσματα, θα καταδείξει την βούληση των δύο ηγετών να βουν λύσεις.

Τα τουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν μάλιστα πως «ο Ερντογάν πάντα δηλώνει πως δεν πρέπει να εμπλέκονται τρίτες χώρες», όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο A HABER ανέφερε: «O πρόεδρος Ερντογάν στις 7 Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί την Αθήνα για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλἰου Συνεργασίας Ελλάδας - Toυρκίας. Βέβαια η συνεδριαση ίσως δεν θα μπορέσει να λύσει τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, θα είναι όμως μια σημαντική συνάντηση έτσι ώστε οι δυο χώρες να δείξουν πως έχουν τη βούληση να λύσουν τα προβλήματα και οι διαφορές να μην οδηγούνται σε κρίσεις.

» Η συνεδρίαση θα είναι σημείο καμπής για τις σχέσεις Ελλάδας- Toυρκίας. Ανακοινωθηκε το πρόγραμμα της Αθήνας. Στις 7 Δεκεμβρίου το πρωί πρώτα θα συναντηθούν οι υπουργοί Εξωτερικών των δυο χωρών.Θα ακολουθήσει η συνάνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν , ο σύμβουλος εξωτερικής του προέδρου Τσαγατάϊ Κιλίτς και οι Έλληνες ομολόγοι τους. Αργότερα Ερντογάν και Μητσοτάκης θα παραχωρἠσουν συνἐντευξη Τυπου και θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες με γεύμα εργασίας. Δηλαδή οι ηγἐτες θα ἐχουν αρκετό χρόνο για να εξετάσουν τα προβλήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν με επιμονή τονίζει πως οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία δεν πρέπει να επισκιάζονται απο άλλες χώρες».

Ερντογάν: Προτείνει αλλαγή του εκλογικού νόμου τον οποίο είχε αλλάξει ο ίδιος - Αντιπολίτευση: Θέλει να γίνει ισόβιος πρόεδρος

«Να μην ισχύει το 50%+1 αλλα να κερδίζει ο πρώτος σε ψήφους - Ετοιμασίες για αλλαγές στο Σύνταγμα για επανεκλογή προέδρου δίχως κανένα όριο»

«H πρόταση του Ερντογάν για το ζήτημα του 50%+1 είναι απο τα πιο καυτά θέματα της επικαιρότητας. O πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως το συγκεκριμένο σύστημα οδηγεί τα κόμματα σε λάθος δρόμους. Δεν ξέρεις ποιος είναι με ποιον και πρότεινε την κατάργηση του συστήματος του 50%+1.»

Ο Ντεβλετ Μπαχτσελί, πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, δήλωσε: «Η νομιμοποίηση αυτού του συστήματος είναι το 50%+1. Αν όμως υπάρχουν ζητήματα του προεδρικού συστήματος που παρουσιάζουν προβλήματα αυτά μπορούν να συζητηθούν».

Ερντογάν: Από όπου πέρασαν οι Τούρκοι, μας θυμούνται με λαχτάρα και στοργή

«Δεν θα γυρίσουμε την πλάτη μας στους καταπιεσμένους. Φροντίζουμε στα Βαλκάνια, στον Καύκασο και στους ομογενείς μας στον Τούρκο πρόεδρο - Δεν έχουν καλοπροαίρετες προθέσεις όσοι προσπαθούν να περιορίσουν την Τουρκία στα σύνορά της»

Είπε ο Ερντογάν: «Όσοι προσπαθούν να κλείσουν την Τουρκία στον εαυτό της και να την περιορίσουν στα σύνορά της, σίγουρα δεν έχουν καλοπροαίρετες προθέσεις.Ο λούμπεν φασισμός, ο οποίος πρόσφατα τροφοδοτήθηκε από στοιχεία της 5ης φάλαγγας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στο δρόμο για μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία.

Φυσικά και δεν θα στρίψουμε την πλάτη μας στις καταπιεσμένες και ταλαιπωρημένες γεωγραφίες. Aφού φροντίζουμε τα Βαλκάνια, τον Καύκασο και τους ομογενείς μας στον τουρκικό κόσμο έτσι και με τον ίδιο τρόπο να ανησυχούμε με τα αδέλφια μας στη Γάζα που πεθαίνουν απο τις βάρβαρες επιθέσεις του Ισραήλ.

Σε κάθε επίσκεψη μας βλέπουμε το εξής.. Η Τουρκία σημαίνει μια ήσυχη φωλιά που θα φυλαχτεί στις δύσκολες ώρες. Ενώ ο Τούρκος, είναι αυτός που τον λαχταρούν και τον περιμένεουν. Όπου υπάρχουν ίχνη απο τα βήματα του τον θυμούνται με λαχτάρα και στοργή. Με την ιστορική ευθύνη που έχουμε ή θα βρούμε ένα δρόμο, ή θα ανοίξουμε ένα δρόμο. Όμως δεν θα είμαστε απο αυτούς που μένουν στο δρόμο».

Αγωνία για τους εξοπλισμούς

Τούρκος στρατηγικός αναλυτής: «Υπάρχει ίνδυνος να χάσουμε τη δύναμη αποτροπής στους αιθέρες - Στα F-16 δεν υπάρχει πρόοδος, τα ΕUROFIGHTER αν μας τα δώσουν θα έρθουν σε πέντε χρόνια».

Πηγή: skai.gr

