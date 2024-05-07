Την Κωνσταντινούπολη επισκέφθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ο οποίος συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε και για τη Μονή της Χώρας που έγινε τζαμί σημειώνοντας πως «είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco και ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα».

Η δήλωση του δημάρχου Αθηναίων:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα από κοντά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Συζητήσαμε αναλυτικά για την προώθηση της ειρήνης και του διαθρησκευτικού διαλόγου, σε μία εποχή όπου δύο πόλεμοι μας συνταράσσουν. Συζητήσαμε και για πολλά κοινά μας ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με την οικολογία, το περιβάλλον. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήταν από τους πρωτοπόρους στα θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, με πολύ σπουδαίες δράσεις, με βιβλία και με κοινές πρωτοβουλίες με άλλους ηγέτες.

Μας στεναχωρεί πολύ που η Μονή της Χώρας μετατράπηκε σε τζαμί. Ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Στόχος είναι να ενώνει την ανθρωπότητα και όχι να την χωρίζει. Υπάρχουν πρότυπα και κανόνες για το πώς προστατεύονται τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και οφείλουν όλα τα κράτη να τις τηρούν.

Από τη συνάντησή μου με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη. pic.twitter.com/CewYryTqC7 — Haris Doukas (@h_doukas) May 7, 2024

Πηγή: skai.gr

