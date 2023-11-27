Θεοχαρόπουλος στον ΣΚΑΪ: «Συμφωνώ με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και με την τεκνοθεσία»

«Οι αποχωρήσεις αυτή τη στιγμή βλάπτουν, γιατί θέλουμε μία ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Το ποσοστό με το οποίο κρίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ποσοστό που πήραμε στις τελευταίες εθνικές εκλογές», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Θανάσης Θεοχαρόπουλος στην εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ' του ΣΚΑΙ.

«Ο πήχης δεν είναι να νικήσουμε τον κ. Μητσοτάκη στις Ευρωεκλογές, είναι να περάσουμε το 17,8%, να είμαστε δεύτερο κόμμα. Το πρώτο ορόσημο είναι οι Ευρωεκλογές, αν είμαστε κάτω από τι 17% υπάρχει πρόβλημα», είπε

«Έχουμε αρχηγό δύο μηνών, δε θα πω ότι υπάρχει πρόβλημα ηγεσίας», πρόσθεσε και συμπλήρωσε «Ο κατακερματισμός αυτή τη στιγμή δε βοηθάει, χρειαζόμαστε συσπείρωση, εξωστρέφεια, να μιλήσουμε πολιτικά».

Ερωτηθείς για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ο ίδιος δήλωσε: «Η κυβέρνηση προσπαθεί πάνω στην αναμπουμπούλα να περάσει ό,τι θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο προς την κοινωνία να το περάσει».

«Συμφωνώ με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και με την τεκνοθεσία»

Σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σχολίασε:

«Με το γάμο των ομόφυλων είναι φανερό ότι πιέζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό την κυβέρνηση να τα προχωρήσει διότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει προχωρήσει πολλά ζητήματα. Κάναμε πόσα δικαιωματικά και έμενε ο γάμος των ομόφυλων, συμφωνώ με τον γάμο ομόφυλων. Σχετικά με την τεκνοθεσία θεωρώ ότι πρέπει να δούμε ίσα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα και όλους τους ανθρώπους στη χώρα μας.

Η τοποθέτηση του κ. Σαμαρά εκβιάζει την κυβέρνηση. Ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας σε ένα θέμα δικαιωμάτων λέει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι 'δεν έχεις την πλειοψηφία από μόνος σου' και μάλιστα αναφέρει και τον Κώστα Καραμανλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και με τους ακραίους Δεξιούς και με το κέντρο».

Σχετικά με το ζήτημα της παρένθετης μητέρας δήλωσε πως «πρέπει να δούμε νομικές δικλείδες ασφαλείας»

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά στα ελληνοτουρκικά θέματα ο ίδιος είπε:

«Θεωρώ ότι είναι ακόμη ένας εκβιασμός προς την κυβέρνηση, είναι όμηρος. Τέσσερα χρόνια δεν έχει φέρει τα τρία μηνμόνια με την Βόρεια Μακεδονία γιατί τόσα χρόνια του λέει ο Αντώνης Σαμαράς και οι ομοιδεάτες του ότι 'δεν μπορείς να τα φέρεις' ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη λέει ότι 'θα τιμήσουμε και θα τηρήσουμε την συμφωνία των Πρεσπών'. Ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα κάνει ποτέ την κριτική στη Νέα Δημοκρατία όπως κάνει ο Σαμαράς στον Μητσοτάκη.

Τέλος αναφορικά με την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 Δεκέμβρη ο κ. Θεοχαρόπουλος δήλωσε ότι «ελπίζω η κυβέρνηση να μην είναι απροετοίμαστη σε αυτή την επίσκεψη του Ερντογάν»

Πηγή: skai.gr

