Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Λονδίνο σε εκδήλωση της Γραμματείας Ελλήνων της Διασποράς της ΝΔ, θυμήθηκε την περσινή του επίσκεψη και όσα είχε πει λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές ζητώντας «να μη διακοπεί η πορεία προόδου της χώρας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο». Ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι Έλληνες επιβράβευσαν την κυβέρνηση με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.

«Το πετύχαμε μαζί. Το ποσοστό αυτό είναι ποσοστό ευθύνης. Με υποχρεώνει να δουλεύω ακόμα πιο σκληρά κάθε μέρα για να υλοποιήσουμε το μεταρρυθμιστικό έργο. Τολμηρά νομοσχέδια όπως αυτό για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών», ανέφερε υπογραμμίζοντας με έμφαση την έννοια της φορολογικής και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

«Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε σε αυτή τη φιλόδοξη και τολμηρή πορεία των μεγάλων μεταρρυθμίσεων οι οποίες, όπως έχω πει, χρειάζονται ουσιαστικά μια οκταετία. Και αυτές (οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις) είναι που κάνουν τη διαφορά μας με τα αλλά κόμματα. Δεν μας αφορά τι γίνεται στο χώρο της αντιπολίτευσης. Εμείς κοιτάμε κάθε μέρα να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη, να αντιμετωπίσουμε την εισαγόμενη ακρίβεια, να βελτιώσουμε την ποιότητα της υγείας, να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Όλα αυτά θα τα κάνουμε πράξη», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μάχη των ευρωεκλογών. «Θέλουμε στις ευρωεκλογές να είμαστε σίγουροι ότι θα εξασφαλίσουμε ένα υψηλό ποσοστό για να εγκαθιδρύσουμε αυτή την πολιτική υπεροχή. Θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας», τόνισε και σημείωσε ότι η κυβέρνηση άλλαξε το νόμο και πλέον όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους μπορούν να ψηφίζουν χωρίς άλλους περιορισμούς από το μόνιμο τρόπο διαμονής τους.

«Πολλοί φύγατε στα δύσκολα χρόνια της κρίσης και τώρα μπορεί να σκέφτεστε να γυρίσετε πίσω. Πολλά παιδιά γυρίζουν γιατί έχουν πειστεί ότι η χώρα έχει μπει σε μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση μου και πιστοποίηση ότι αφήσαμε πίσω τα χρόνια της κρίσης», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αυριανή του ομιλία στο επενδυτικό συνέδριο που διοργανώνουν το Ελληνικό Χρηματιστήριο και η Morgan Stanley στο Λονδίνο. Είπε ότι θα έχει την ευκαιρία να επαναβεβαιώσει την πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ενώ έχουμε ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. «Η οικονομία αναπτύσσεται με γρηγορότερους ρυθμούς του ευρωπαϊκού μέσου όρου και έχουμε μπει σε ενάρετο κύκλο, η επίπτωση του οποίου θέλουμε να διοχετευτεί σε ολόκληρη κοινωνία και κάθε Έλληνας να έχει μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

