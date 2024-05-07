H Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε την Τρίπολη και τη Βεγγάζη

Στην Τρίπολη της Λιβύης μετέβη σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου Μοχάμεντ αλ Μενφί και με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, Αμπντουλαχμίντ Ντμπέιμπα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, η Μελόνι υπογράμμισε ότι η χώρα της επιθυμεί να συνεχίσει την συνεργασία με την Λιβύη, σε ισότιμη βάση, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να προκηρυχθούν στην Λιβύη βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, στο πλαίσιο της μεσολάβησης του ΟΗΕ, στην οποία θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί νέα ώθηση. Η κυβέρνηση της Ρώμης δεσμεύθηκε επίσης να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες με στόχο την επίτευξη κοινής γραμμής της διεθνούς κοινότητας και την προαγωγή της συνεργασίας της βορειοαφρικανικής αυτής χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην συνέχεια, η Ιταλίδα πρωθυπουργός μετέβη στη Βεγγάζη, όπου με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ συζήτησε ιταλικές πρωτοβουλίες που αφορούν τους τομείς της υγείας και της γεωργίας και εξέφρασε την διάθεση της Ιταλίας να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της πόλης Ντέρνα (χάρη και σε ειδικές γνώσεις του ιδιωτικού τομέα) η οποία επλήγη πέρυσι από φονικές πλημμύρες.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν από την συνεργασία των δύο χωρών στο μεταναστευτικό. "Η Μελόνι -προστίθεται, τέλος- θεωρεί βασικής σημασίας την συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και σε περιφερειακό επίπεδο", κάτι που αποτελεί στόχο βασικής σημασίας και για την ιταλική εκ περιτροπής προεδρία της G7, της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών.

