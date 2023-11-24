Αλλαγες της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Θα τον συνοδεύουν τουλάχιστον εννέα υπουργοί, μεταξύ των οποίων οι υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού και οι συνομιλίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό θα γίνουν κανονικά, το οποίο είναι και το ουσιώδες.

Στο πρόγραμμα υπήρχε σχέδιο για δείπνο που θα παρέθετε ο Κυριάκος και η Μαρέβα Μητσοτάκη στο ζεύγος Ερντογάν. Ωστόσο, η Εμινέ Ερντογάν δεν φαίνεται να έχει προγραμματισμένο ταξίδι στην Αθήνα, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει δείπνο και μάλλον ο τούρκος πρόεδρος δεν θα διανυκτερεύσει.

Στις 27 Δεκεμβρίου η πρώτη δοκιμαστική πτήση του τουρκικού μαχητικού ΚΑΑΝ, το οποίο αρχικά θα χρησιμοποιεί αμερικανικούς κινητήρες.

Σε ενημερωτική εκπομπή μτου τηλεοπτικού δικτύου A HABER αναφέρθηκε: «Στις 27 Δεκεμβρίου θα δούμε την πρώτη πτήση του Kaan το οποίο είναι εγχώριας κατασκευής μαχητικό, 5ης γενιάς. Ναι ήδη έχει ολοκληρώσει τα τεστ τροχοδρόμησης. Αυτό το μαχητικό θα πετάξει. Επίσης το 2028 θα αρχίσει να πραγματοποιεί τις πτήσεις του με τον εγχώριας κατασκευής κινητήρα και το 2032 θα ενταχθεί στον στόλο της Τουρκικής Αεροπορίας. Να σας εξηγήσω, το 2028 στην τουρκική Αεροπορία θα παραδοθούν 2 Kaan τα οποία θα χρησιμοποιούν αμερικανικούς κινητήρες και το 2032 θα παραδοθούν άλλα 2 με εγχώριους κινητήρες. Αργότερα θα ξεκινήσει η παράδοση τους σχεδόν 2 ή ίσως και 3 μαχητικά κάθε μήνα».

Βρετανο-τουρκική συνεργασία για τα μαχητικά Κααν και Eurofighter

Πρόθεση συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Λονδίνου - Άγκυρας

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ ανέφερε: «Εκφράσαμε από κοινού την αποφασιστικότητά μας για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας μας. Θα θέλαμε να αναπτύξουμε την υπάρχουσα συνεργασία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε πολλούς τομείς, κυρίως αναφορικά με το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος KAAN, καθώς και σε νέους τομείς, όπως τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon. Με την σημερινή υπογραφή της δήλωσης αμυντικής συνεργασίας επικυρώσαμε την πρόθεση μας για την ανάπτυξη της συνεργασίας μας».

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αύξησε και πάλι τα επιτόκια και έφτασαν στο 40%

Αντιπολίτευση: «Ο Ερντογάν κάποτε έλεγε πως τα επιτόκια είναι ενάντια στο νόμο του Ισλάμ»

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωνε «τα επιτόκια είναι η αιτία του πληθωρισμού».

Ο παρουσιαστής Φατίχ Πορτακάλ στον SOZCU TV ανέφερε: «Τους επόμενους μήνες θα δούμε να αυξάνονται τα επιτόκια. Διότι αν μείνουν σε αυτά τα επίπεδα θα συνεχιστεί η υποτίμηση της λίρας έναντι του δολαρίου . Δείτε αυτή ήταν η θεωρία του Ερντογάν πως ᾽᾽τα επιτόκια είναι η αιτία και το αποτέλεσμα είναι ο πληθωρισμός᾽᾽. Αυτή η θεωρία οδηγήθηκε στα σκουπίδια».

Ερντογάν: «Όσο εγώ βρίσκομαι στην εξουσία θα συνεχίζω να καταπολεμώ τα επιτόκια. Το επαναλαμβάνω.. ξέρετε την μάχη που δίνω για τα επιτόκια και θα μειώσουμε τα επιτόκια και τα μειώνουμε. Μας κατηγορούν πως μειώνουμε τα επιτόκια.. Μην περιμένετε κάτι άλλο απο μένα. Το επιτόκιο είναι και η μητέρα αλλά και ο πατέρας του κάθε κακού. Εγώ δεν μπορώ να συμπρεύομαι με κάποιον που υποστηρίζει τα επιτόκια.

Ως μουσουλμάνος θα κάνω αυτά που προβλέπουν οι όροι του ισλάμ. Θα μειώσουμε τα επιτόκια. Οσο υπάρχουν οι νόμοι του ισλάμ, δεν έχει καμία αξία το τι λες εσυ και το τι λεω εγώ. Πώς είναι δυνατόν δικοι μας άνθρωποι να υπερασπίζονται τα επιτόκια. Το επιτίκιο είναι η αιτία και ο πληθωρισμός είναι το επιτόκιο. Μπορεί να μην πιστεύουν σε αυτή τη θεωρία. Αλλά ο δικός μου τομέας είναι η οικονομία.»

