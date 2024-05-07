Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Τα στοιχεία μισθοδοσίας περίπου 270.000 μελών στρατιωτικού προσωπικού του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας υπεκλάπησαν από «κακόβουλο παράγοντα», επιβεβαίωσε με έκτακτη δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς.

Παρά τα πρωινά δημοσιεύματα ότι η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί πως το χακάρισμα έγινε από την Κίνα, ο κ. Σαπς -όπως αναμενόταν- δεν κατονόμασε τη χώρα. Είπε, ωστόσο, ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ανάμιξη ξένου κράτους».

Ο υπουργός διαβεβαίωσε πάντως πως το σύστημα που χακαρίστηκε ανήκε σε εταιρεία συμβεβλημένη με το υπουργείο και όχι στο δίκτυο εθνικής ασφαλείας ή στρατιωτικών πληροφοριών.

Πρόσθεσε δε πως υπάρχουν ενδείξεις πιθανών λαθών στον τομέα της ασφάλειας από τη συγκεκριμένη εταιρεία, οι οποίες εξετάζονται.

Ο κ. Σαπς είπε το σύστημα περιείχε στοιχεία τακτικών, εφέδρων αλλά και βετεράνων στρατιωτών. Συγκεκριμένα υπεκλάπησαν ονόματα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και σε κάποιες περιπτώσεις διευθύνσεις κατοικίας.

Αναφέρθηκε δε σε ένα σχέδιο οκτώ σημείων το οποίο θα εφαρμόσει το Υπουργείο Άμυνας για να αντιμετωπίσει το θέμα.



