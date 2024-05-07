Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μοίρασε εγκεφαλικά με την τολμηρή εμφάνισή της στο Met Gala του 2024 στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Δευτέρας.

Το 32χρονο μοντέλο άφησε ελάχιστα στη φαντασία καθώς επέλεξε να φορέσει ένα διαφανές κολλητό φόρεμα με κρύσταλλα, που είχε ελεύθερη όλη την πλάτη.

Τα φλας δεν σταματούσαν να αστράφτουν καθώς η Έμιλι φαινόταν να μην φορούσε τίποτα κάτω από το vintage κομμάτι Versace.

Ωστόσο δεν έμεινε εκεί. Η ίδια ανέβασε στο instagram φωτογραφίες και με την πίσω όψη του φορέματος.

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.