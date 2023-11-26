Τηλεφωνική επικοινωνία Ραΐσι – Ερντογάν με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα, Κυριακή, οι πρόεδροι της Τουρκίας και του Ιράν, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Εμπραχίμ Ραΐσι.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν για τον πόλεμο στη Γάζα και τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστινίους και τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τη σημασία της κοινής στάσης του ισλαμικού κόσμου, ιδίως της Τουρκίας και του Ιράν και δήλωσε ότι το Ιράν και η Τουρκία θα συνεχίσουν να εργάζονται ενωμένες για να καταστήσουν μόνιμη την προσωρινή κατάπαυση του πυρός και να επιτύχουν μόνιμη ειρήνη.

Οι δύο ηγέτες αντήλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με το Συμβούλιο Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Ιράν που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία. O πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί την Άγκυρα στις 28 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

