Τουλάχιστον 300 άτομα θα περιλαμβάνει η συνοδεία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ταξίδι που θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα, στις 7 Δεκεμβρίου, για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επιμέλεια και το μέγεθος της αποστολής, αποτελεί ένα μήνυμα προς την ελληνική πλευρά για τη σημασία που δίνει η Άγκυρα στις συνομιλίες με την Ελλάδα και στις συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν, Η παρουσία συγκεκριμένων υπουργών στην ελληνική πρωτεύουσα δίνει το στίγμα του εύρους των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, στην τουρκική αποστολή θα βρίσκονται τουλάχιστον 9 κορυφαίοι υπουργοί με τους γραμματείς και τους συμβούλους τους, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι.

Πιο συγκεκριμένα, στην αποστολή της Τουρκίας για την Αθήνα θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, ο υπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, ο υπουργός Ενέργειας και Τεχνολογίας Αλπαρσλαν Μπαϊρακτάρ, ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσιά, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ, ο υπουργός Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Μεχμέτ Οζχασεκί.

Στην τουρκική αποστολή θα βρίσκονται τουλάχιστον 150 άτομα, σύμβουλοι και ασφάλεια του προέδρου, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν δύο αεροπλάνα, ένα για τον πρόεδρο και την προσωπική του συνοδεία και ένα για την υπόλοιπη αποστολή.

Τα σενάρια για το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου στην Ελλάδα είναι δύο: Στο πρώτο και επιρατέστερο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα αναχωρήσει από την Αθήνα αργά το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου. Το δεύτερο σενάριο, που συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, είναι να αναχωρήσει την επόμενη μέρα το πρωί.

Η ατζέντα των συζητήσεων Μητσοτάκη - Ερντογάν

Συμφωνία για την διευκόλυνση της βίζας σε πολίτες και για συνεργασία σε τουρισμό, αναμένεται να υπάρχει στη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο προέδρο Ρετζέπ, Ταγίπ Ερντογάν Μητσοτάκη στην Αθηνα.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι πολίτες με αυτή τη συμφωνία θα έχουν δυνατότητα παραμονής για 72 ώρες. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστει αν θα είναι πολλαπλή βίζα πχ για κάθε φορά να μένουν 72 ώρες εντός ενός μήνα ή εντός έτους.

Επίσης αναμένεται να υπάρχει επικοινωνία για το προσφυγικό και όπως είχε συμβεί στα παλιά να υπάρχει επιτροπή και εκπρόσωπος των Ελλήνων στη Σμύρνη και της Τουρκίας στη Λέσβο και άμεση επαφή αρχηγείων Λιμενικού Σώματος.

Πηγή: skai.gr

