«Παγίδα» χαρακτηρίζει πρώην μέλος της Χαμάς την πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Ο Mosab Hassan Yousef προειδοποίησε το Ισραήλ και τις δυτικές δυνάμεις για τις προθέσεις της Παλαιστινιακής Οργάνωσης, στέλνοντας μήνυμα στο Ισραήλ να απαιτήσει πρώτα την επιστροφή των ομήρων και μετά να εξετάσει τους όρους της εκεχειρίας.

Ο Yousef ανήκε στον εκτελεστικό βραχίονα της Χαμάς και πλέον έχει ενταχθεί στις δυνάμεις της ισραηλινής Shin Bet, ως πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών.

Όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στα social media, πρότεινε στο Ισραήλ να μην αποδεχθεί την πρόταση της Χαμάς, η οποία κατατέθηκε την τελευταία στιγμή.

Το Ισραήλ, βεβαίως, δεν έχει αποδεχθεί τους όρους και μάλιστα ξεκίνησε στοχευμένες επιθέσεις σε θέσεις της Χαμάς στη Ράφα, ενώ είχε προηγηθεί η εκκένωση της περιοχής από τον άμαχο πληθυσμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.