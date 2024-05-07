Αίτημα αποφυλάκισης υπέβαλε ο Ηλίας Κασιδιάρης, πρωτόδικα καταδικασμένος σε 13 χρόνια κάθειρξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το αίτημα του έχει υποβληθεί στις 26 Απριλίου, στη φυλακή Δομοκού όπου κρατείται. Η διοίκηση της φυλακής αναμένεται να το διαβιβάσει στον εισαγγελέα Λαμίας.



Το προσεχές διάστημα αναμένεται η πρόταση του εισαγγελέα και η απόφαση του συμβουλίου πλημμελειοδικών Λαμίας επί του αιτήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αίτημα του Ηλία Κασιδιάρη θα εξετάσουν τα ίδια όργανα που έκριναν την με όρους αποφυλάκιση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Ν.Μιχαλολιάκου.

Τυπικά ο Ηλίας Κασιδιάρης πληροί τις προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του ήδη από τον Φεβρουάριο καθώς έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του και σύμφωνα με τη συνήγορό του Βάσω Πανταζή «έχει καθαρό πειθαρχικό μητρώο και λαμβάνει άδειες από τη φυλακή».

Αναφερόμενη στην υπόθεση των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», η κ. Πανταζή υποστήριξε ότι δεν συνιστά -τυπικά τουλάχιστον – εμπόδιο για την υπό όρους αποφυλάκιση του Κασιδιάρη, καθώς η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της άσκησης ποινικής δίωξης.

Πηγή: skai.gr

