Ο πρόεδρος Ερντογάν συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου άσκησε για ακόμη μία φορά δριμεία κριτική στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι «διαπράττονται ξεκάθαρα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑϊ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Δυστυχώς, σχεδόν 7 χιλιάδες αθώα παιδιά της Παλαιστίνης, δεν έζησαν για να δουν αυτή τη μέρα γιατί η ισραηλινή κυβέρνηση αφαίρεσε το βασικότερο δικαίωμα αυτών των παιδιών και 14 χιλιάδων πολιτών, το δικαίωμα στη ζωή. Ανάγκασε τους Παλαιστίνιους να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Βομβάρδισαν βάναυσα τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τους καταυλισμούς, τους χώρους λατρείας και τις εκκλησίες όπου βρήκαν καταφύγιο με την τελευταία τους ελπίδα να γλιτώσουν τον θάνατο. Έχασαν ακόμη και τον έλεγχο σε σημείο να απειλούν με χρήση πυρηνικής βόμβας, την ύπαρξη της οποίας αρνούνταν πάντα μέχρι σήμερα» συνέχισε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι ο πόλεμος στη Γάζα ξεπερνάει το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» ενώ πρόσθεσε ότι «όσοι τα έκαναν αυτά πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της συνείδησης της ανθρωπότητας και του διεθνούς δικαίου».



