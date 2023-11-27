Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στο Λονδίνο για οικονομία και Γλυπτά του Παρθενώνα

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Οικονομία και Γλυπτά του Παρθενώνα θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού σήμερα και αύριο στο Λονδίνο, όπου έχει μπαράζ επαφών με την πολιτική ηγεσία και κορυφαίους οικονομικούς παράγοντες.

Σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αποτελεί την θετική έκπληξη της ευρωζώνης, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, ενώ πολύ πρόσφατα υπερκαλύφθηκε με επιτυχία το placement της Εθνικής Τράπεζας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει κορυφαίους επενδυτές, αλλά και να παρουσιάσει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, στο επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο μαζί με τη Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής και στο περσινό roadshow του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο Λονδίνο, θα έχει δημόσια συζήτηση με τον Luigi Rizzo, αντιπρόεδρο Investment Banking της Morgan Stanley.

Ήδη μάλιστα ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC ONE, αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας ως απόρροια της πολιτικής που άσκησε η κυβέρνησή του κατά την πρώτη θητεία της, δηλώνοντας ότι «Αλλάξαμε την πορεία της χώρας. Η οικονομία έχει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις. Αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα. (...).

Έχουμε μειώσει τους φόρους αλλά έχουμε επίσης αυξήσει την ανάπτυξη. Στην περίπτωσή μας, λοιπόν, μπορούμε να πούμε πειστικά ότι οι δύσκολες μέρες για την Ελλάδα είναι πίσω μας» τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός δίνοντας το στίγμα των θέσεών του που θα παρουσιάσει και στις επαφές με οικονομικού παράγοντες στο Λονδίνο.

Σημαντικές επαφές θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Λονδίνο και με την πολιτική ηγεσία, αρχής γενομένης από τη συνάντηση που θα έχει με τον Βρετανό πρωθυπουργό Rishi Sunak, αύριο (Τρίτη) το μεσημέρι.

Στη συνάντηση θα γίνει μια συνολική επισκόπηση των ελληνοβρετανικών σχέσεων, ενώ οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ψηλά στην ατζέντα των δύο ηγετών αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να αναμένεται να θέσει εκ νέου στο Βρετανό ομόλογό του και στον ηγέτη των Εργατικών κ. Keir Starmer τον οποίο θα συναντήσει σήμερα το απόγευμα και ο οποίος φέρεται να έχει δηλώσει πως θα επιστρέψει τα Γλυπτά στην Ελλάδα αν γίνει Πρωθυπουργός.

Εδώ και ένα χρόνο άλλωστε, η ελληνική κυβέρνηση, μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη πέρυσι την ίδια περίοδο στο Λονδίνο, με αθόρυβες και συστηματικές ενέργειες πολιτιστικής διπλωματίας κατάφερε όχι μόνο να επαναφέρει το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και την ριζική μεταστροφή της κοινής γνώμης στο Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα αυτό.

Ένα χρόνο μετά, η ελληνική θέση παραμένει η ίδια.

Η Ελλάδα, όπως έχει υπογραμμίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιδιώκει τον επαναπατρισμό και την επανένωση των Γλυπτών, ώστε το μνημείο να εκτίθεται στην ολότητά του στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η εθνική θέση είναι ξεκάθαρη: «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε σε καμιά περίπτωση την ιδιοκτησία του Βρετανικού Μουσείου» τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνική πλευρά υπήρξε εποικοδομητική και επέδειξε καλή πίστη στις προηγούμενες συζητήσεις της με το Βρετανικό Μουσείο, διερευνώντας μια λύση που θα ήταν αμοιβαία επωφελής. Σε αυτή τη φάση πάντως όπως αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης, «δεν αναμένονται άμεσα αποτελέσματα» αλλά διαμηνύουν πως «το ότι δεν είμαστε ακόμα κοντά σε συμφωνία, δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να θέτουμε το ζήτημα».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε κατά τη συνέντευξή του στο BBC ONE αναφέρθηκε στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών δηλώνοντας ότι θα επιμείνει μέχρι να επιτύχει το στόχο που είναι η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο αρχικό τους περιβάλλον, εκεί απ' όπου εκλάπησαν.

Επ' αυτού σημείωσε δε, πως «θα ήταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα υπερσύγχρονο μουσείο που χτίστηκε γι' αυτόν τον σκοπό. Και δεν πρόκειται για ζήτημα επιστροφής αντικειμένων αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας. Θεωρούμε ότι τα γλυπτά αυτά ανήκουν στην Ελλάδα και ότι ουσιαστικά εκλάπησαν, άρα αυτό δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα ζήτημα ιδιοκτησίας, το ζήτημα είναι η επανένωσή τους».

Ο κ. Μητσοτάκης, προσέφυγε μάλιστα σε μία άκρως παραστατική παρομοίωση, ρωτώντας τη βρετανίδα δημοσιογράφο και το βρετανικό κοινό που παρακολουθούσε τη συνέντευξη:

«Πού μπορείτε να εκτιμήσετε καλύτερα αυτό που είναι ουσιαστικά ένα μνημείο; Είναι σαν να σας έλεγα να κόψετε τη Μόνα Λίζα στη μέση και θα έχετε τη μισή στο Λούβρο και τη μισή στο Βρετανικό Μουσείο. Πιστεύετε ότι οι τηλεθεατές σας θα εκτιμούσαν την ομορφιά του πίνακα με τέτοιο τρόπο; Αυτό ακριβώς συνέβη με τα Γλυπτά του Παρθενώνα και γι' αυτό συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση για μία συμφωνία που θα είναι ουσιαστικά μια συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου, αλλά που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε τα Γλυπτά στην Ελλάδα και να τα εκτιμήσει ο κόσμος στο αρχικό τους περιβάλλον».

Σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο για το «γραφείο Σεφέρη» (στην πρεσβευτική κατοικία), τον χώρο στον οποίο εργάστηκε ο Έλληνας Νομπελίστας και το Αναγνωστήριο «Roderick Beaton», τα οποία αποκτούν μουσειακό χαρακτήρα.

Το αναγνωστήριο θα περιλαμβάνει έργα που σχετίζονται με τον κορυφαίο Έλληνα και θα λάβει τιμητικά το όνομα Roderick Beaton προς τιμήν του Βρετανού καθηγητή και βιογράφου του Γιώργου Σεφέρη. ​​

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.