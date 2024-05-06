Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαιτήσει «δίκαιο» ανταγωνισμό της Ευρώπης με την Κίνα κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ εντός της ημέρας στο Παρίσι.

«Πρέπει να δράσουμε ώστε να εγγυηθούμε ότι ο ανταγωνισμός θα είναι δίκαιος και όχι στρεβλωμένος», τόνισε, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε μερικές ώρες πριν από την τριμερή συνάντησή της με τον κ. Σι και τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

«Η Κίνα κατασκευάζει το τρέχον διάστημα, με μαζικές επιδοτήσεις, περισσότερα από όσα πουλάει, λόγω της ασθενικής εσωτερικής ζήτησης. Αυτό οδηγεί σε υπερπροσφορά κινεζικών επιδοτούμενων προϊόντων, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και ο χάλυβας» και σε «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», κατήγγειλε.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί τέτοιες πρακτικές, οι οποίες στρεβλώνουν την αγορά και μπορεί να οδηγήσουν σε αποβιομηχάνιση στην Ευρώπη», επέμεινε.

Σε προηγούμενες συναντήσεις της με τον κινέζο πρόεδρο «είπα καθαρά ότι οι τρέχουσες ανισορροπίες όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά δεν είναι βιώσιμες και πρέπει να διορθωθούν», πρόσθεσε.

Οι διαφωνίες για εμπορικά ζητήματα ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Πεκίνο είναι πολλές.

Σε τανάλια ανάμεσα στην αμερικανική και στην κινεζική οικονομία, με την τελευταία να επιδοτείται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος, η ΕΕ έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις έρευνες για τις κινεζικές κρατικές ενισχύσεις σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, ειδικά σε εταιρείες που κατασκευάζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που κατηγορούνται για στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Το Πεκίνο βλέπει με κακό μάτι τα μέτρα αυτά, που θεωρεί πως εγγράφονται σε πολιτική «προστατευτισμού». Οι κινεζικές αρχές διεξάγουν δικές τους έρευνες για τις επιδοτήσεις, ιδίως για το γαλλικό κονιάκ, κάτι που αναμένεται να θίξει ο γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.