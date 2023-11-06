Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Antony Blinken.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την καταδίκη της τρομοκρατίας της Χαμάς και το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την αυξανόμενη ανησυχία του για την προστασία των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και τόνισε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξoυν ανθρωπιστικές παύσεις και συνεχής ροή αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας.

