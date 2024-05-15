Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα πως η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στο Κίεβο μοιάζει να είναι μια ένδειξη αυξανόμενης ανησυχίας της Ουάσινγκτον σχετικά με την κατάσταση στην πρώτη γραμμή και αυτό που αποκάλεσε ουκρανικές στρατιωτικές αποτυχίες.

Ο Μπλίνκεν, ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ που ταξίδεψε στην Ουκρανία μετά την έγκριση από το αμερικανικό Κογκρέσο ενός πακέτου στρατιωτικής βοήθειας ύψους 61 δισ. δολαρίων, δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρις ότου η κυριαρχία ασφαλείας της να διασφαλιστεί.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν στην περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες αναγκάζοντας τα ουκρανικά στρατεύματα να οπισθοχωρήσουν από ένα πλήθος οικισμών και τώρα παίρνουν θέσεις στους δρόμους της πόλης Βοφτσάνσκ, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα πως η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στο Κίεβο δεν θα βοηθήσει την πολιτική ηγεσία της χώρας να επιβιώσει.

"Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επισκέπτεται την Ουκρανία στις 14-15 Μαΐου. Είναι προφανές πως η κατάσταση στο μέτωπο και οι στρατιωτικές αποτυχίες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία στην κυβέρνηση Μπάιντεν", είπε η Ζαχάροβα.

"Καμία ποσότητα εξοπλισμών δεν θα σώσει το εγκληματικό καθεστώς του (Ουκρανού προέδρου) Ζελένσκι από την κατάρρευση. Όλος ο στρατιωτικός εξοπλισμός που διοχετεύεται στην Ουκρανία θα καταστραφεί", είπε.

Η Ζαχάροβα είπε επίσης πως οι προσπάθειες δυτικών χωρών να απαλλοτριώσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραβιάζουν τους ίδιους τους νόμους τους και κινδυνεύουν να υπονομεύσουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αποκάλεσε τις προσπάθειες αυτές νεοαποικιακές και μέρος ενός υβριδικού πολέμου τον οποίο, όπως είπε, διεξάγει η Δύση εναντίον της Μόσχας.

Η Ζαχάροβα είπε ακόμη πως η Μόσχα θα θεωρήσει νόμιμους στρατιωτικούς στόχους τυχόν ξένους μισθοφόρους και ξένα όπλα που θα σταλούν στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ σχολίαζε πληροφορίες αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με τις οποίες η Εσθονία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, εξετάζει κατά πόσον θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Παρόμοιες προτάσεις έχουν αφήσει να αιωρούνται και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης της Γαλλίας.

Η Ζαχάροβα είπε πως οι συνεχιζόμενες επιθέσεις από την Ουκρανία σε αμάχους στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας δείχνουν την "εγκληματικότητα" του Κιέβου και των Δυτικών δυνάμεων που το υποστηρίζουν.

Όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις θα τιμωρηθούν, είπε.

Η Ζαχάροβα χαρακτήρισε επίσης τρελές, αντιρωσικές και επιθετικές τις δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον ότι η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει βρετανικά όπλα σε επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος.

Στη διάρκεια επίσκεψης στο Κίεβο στις 3 Μαΐου, ο Κάμερον είπε στο Reuters πως η Ουκρανία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα όπλα που της παρέχει η Βρετανία προκειμένου να πλήττει στόχους μέσα στη Ρωσία και πως εξαρτάται από το Κίεβο αν θα το κάνει ή όχι.

Το σχόλιό του οδήγησε τη Μόσχα να προειδοποιήσει το Λονδίνο ότι μπορεί να ανταποδώσει πλήττοντας βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό μέσα στην Ουκρανία αλλά και αλλού στην περίπτωση που βρετανικά όπλα χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία για να πληγεί ρωσικό έδαφος.

Εξάλλου, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ είπε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει περιορισμούς σε ρωσικά ΜΜΕ, τότε οι Δυτικοί δημοσιογράφοι στη Ρωσία θα νιώσουν μια γρήγορη, σκληρή και οδυνηρή απάντηση από το ρωσικό κράτος.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα δήλωσε πως η ΕΕ θα επιβάλει κυρώσεις στη Φωνή της Ευρώπης (Voice of Europe), όπως και στη Rossiiskaya Gazeta, στο Ria Novosti και στην Izvestia, ανέφερε το Bloomberg στις 6 Μαΐου.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα είπε πως οι Δυτικοί ανταποκριτές στη Μόσχα θα αισθανθούν την απάντηση, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση λάβει μέτρα σε βάρος ρωσικών ΜΜΕ.

"Αν ληφθούν τέτοια μέτρα σε βάρος των ρωσικών ΜΜΕ, των Ρώσων δημοσιογράφων, τότε, παρά το γεγονός ότι οι Δυτικοί ανταποκριτές δεν θα το θέλουν, θα πρέπει κι εκείνοι επίσης να αισθανθούν τα ανταποδοτικά μέτρα μας", είπε η Ζαχάροβα.

"Αισθάνθηκαν την αγάπη μας προηγουμένως, αλλά τώρα θα αισθανθούν την απάντηση", είπε η Ζαχάροβα. "Θα απαντήσουμε με αστραπιαία ταχύτητα και εξαιρετικά επώδυνα για τους Δυτικούς".

Η Ζαχάροβα είπε επίσης πως οποιαδήποτε κίνηση να τεθεί οποιοδήποτε ρωσικό μέσο ενημέρωσης υπό περιορισμό, θα οδηγήσει αμέσως σε μια απάντηση στη Ρωσία εις βάρος Δυτικών ανταποκριτών.

"Αν έστω και ένα ρωσικό μέσο ενημέρωσης τεθεί υπό αδικαιολόγητους περιορισμούς, τότε [η απόφαση αυτή] θα εξοστρακιστεί στους συναδέλφους τους εδώ στη Ρωσία, εννοώ, τους Δυτικούς δημοσιογράφους", είπε.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ είπε ακόμη πως οι αναφορές δυτικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις δολιοφθοράς σε όλη την Ευρώπη είναι αβάσιμοι "αντιρωσικοί υπαινιγμοί".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

