Ο ισραηλινός στρατός έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα βίντεο από drone, στο οποίο φαίνονται ένοπλοι να στέκονται δίπλα σε οχήματα με το αναγνωριστικό σήμα των Ηνωμένων Εθνών σε συγκρότημα του ΟΗΕ στην πόλη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, και ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να διενεργήσουν έρευνα.

Ανακοίνωση των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανέφερε ότι το Σάββατο στρατεύματα αναγνώρισαν μαχητές σε κεντρικό συγκρότημα επιμελητείας της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανατολικά της Ράφα, όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Εκπρόσωπος της UNRWA δήλωσε ότι η υπηρεσία εξετάζει τις εικόνες αυτές και θα δημοσιοποιήσει πληροφορίες μόλις αυτές είναι διαθέσιμες.

Caught on 📸: Terrorists roaming and shooting at an @UNRWA compound, accompanied by @UN vehicles.



The compound is located in eastern Rafah and is a central point for the distribution of aid on UNRWA’s behalf of Gaza.@cogatonline conveyed the findings to senior officials in… pic.twitter.com/E6rQfN482A — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2024

Το Reuters εντόπισε το χώρο που εμφανίζεται στο βίντεο συγκρίνοντας κοντινά κτίρια, στύλους, κάγκελα και δεξαμενές σε μία στέγη με εικόνες δορυφόρου και αρχείου, αλλά δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει την ημερομηνία βιντεοσκόπησης, ούτε την ταυτότητα των ενόπλων.

Η UNRWA έχει αποτελέσει στόχο σφοδρής κριτικής από το Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί την υπηρεσία ότι συνεργάζεται με την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Γάζα και ζητά τη διάλυσή της. Η υπηρεσία αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι ο στρατός έχει προωθήσει το βίντεο σε «υψηλόβαθμα μέλη της διεθνούς κοινότητας» και κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να ερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των κέντρων επιμελητείας της UNRWA και αυτών που περιέγραψε ως «πράκτορες της Χαμάς» κοντά στα οχήματά τους.

Η ισραηλινή κριτική στην UNRWA έχει ενταθεί σε μια περίοδο κλιμακούμενης διεθνούς πίεσης στο Ισραήλ να αυξήσει τις προμήθειες προς τη Γάζα για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση που απειλεί με σοβαρό λιμό εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί λόγω του πολέμου.

Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να επιτρέψει την είσοδο απεριόριστων ανθρωπιστικών προμηθειών στη Γάζα και κατηγορεί τις υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς ότι δεν διανέμουν σωστά τη βοήθεια.

Οι υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ δηλώνουν ότι η διανομή βοήθειας στη Γάζα έχει περιοριστεί σημαντικά από τις συγκρούσεις και έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ ότι περιορίζει την πρόσβαση στον θύλακα παρά τις προειδοποιήσεις για λιμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

