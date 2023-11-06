Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Λωρίδα της Γάζας με τις ισραηλινές δυνάμεις να διαβεβαιώνουν πως έχουν κόψει στα δύο την περιοχή, με σκοπό να «αφανίσουν» το κέντρο διοίκησης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Σύμφωνα με τις IDF τα χερσαία στρατεύματα κατέλαβαν ένα προπύργιο της Χαμάς κατά τη διάρκεια της νύχτας και περίπου 450 τοποθεσίες που ανήκουν στην ομάδα χτυπήθηκαν, καθώς η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται.

Το συγκρότημα περιέχει θέσεις παρατήρησης, χώρους εκπαίδευσης για στελέχη της Χαμάς και υπόγειες σήραγγες τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν αρκετοί τρομοκράτες της Χαμάς καθώς τα στρατεύματα κατέλαβαν την τοποθεσία.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός, επισημαίνει πως έχει σκοτώσει αρκετούς διοικητές της Χαμάς ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Τζαμάλ Μούσα, επικεφαλής των ειδικών επιχειρήσεων της Χαμάς.

Επίσης, πλήγματα πραγματοποίησε και το Πολεμικό Ναυτικό εναντίον τοποθεσιών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης, και πρόσθετων θέσεων εκτόξευσης κατευθυνόμενων πυραύλων και σημείων παρατήρησης.

כוחות קרקעיים של צה"ל השתלטו הלילה על מוצב חמאס בשטח עזה. במוצב זה היו לארגון הטרור חמאס עמדות תצפית, מתחמי אימונים לפעילי הטרור וכן מנהרות טרור. בפעולה זו חוסלו מספר מחבלים>> pic.twitter.com/GgYY7vPFpC — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023

Ισραηλινά στρατεύματα και μαχητές της Χαμάς ενεπλάκησαν και σε μάχες από σπίτι σε σπίτι στην πυκνοκατοικημένη Γάζα, όπου ο πόλεμος έχει οδηγήσει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους να καταφύγουν σε άλλα μέρη της επικράτειας σε μια απελπισμένη αναζήτηση προστασίας.

«Χτυπάμε τη Χαμάς και προχωράμε από οχυρό σε οχυρό, σύμφωνα με το σχέδιό μας, σε μια συστηματική προσπάθεια να διαλύσουμε τη Χαμάς», δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κονρίκους.

«Έχουμε στρατεύματα στο έδαφος- πεζικό, τεθωρακισμένα, μηχανικούς μάχης. Χτυπούν και κατευθύνουν επίσης πυρά από τον αέρα», είπε, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο δίκτυο “υπόγειων υποδομών» των σηράγγων της Χαμάς.

«Αυτό το χτύπημα ήταν σαν σεισμός», δήλωσε ο κάτοικος της πόλης της Γάζας Αλάα Αμπού Χασέρα, σε μια κατεστραμμένη περιοχή όπου ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έγιναν ερείπια.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, αναφέρει ότι περισσότεροι από 9.770 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από τα ισραηλινά πλήγματα και την εντεινόμενη χερσαία εκστρατεία από την έναρξη του πολέμου.

Προβλήματα στις επικοινωνίες στη Γάζα

Ανησυχία προκαλεί επίσης, ότι νωρίτερα, υπήρξαν αναφορές ότι οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες κόπηκαν ξανά στη Γάζα, σύμφωνα με το BBC.

Η φιλανθρωπική οργάνωση της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου είπε ότι πρόκειται για το «τρίτο μπλακ άουτ επικοινωνιών» στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου με αποτέλεσμα να έχουν χάσει την επαφή με τις ομάδες τους.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι «ανησυχεί πολύ» για τις αναφορές για «άλλη μια διακοπή συνδεσιμότητας στη Γάζα, καθώς και για σφοδρούς βομβαρδισμούς».

Ωστόσο, λίγο μετά τις 11 το πρωί το διαδίκτυο άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά, σύμφωνα με το BBC.

