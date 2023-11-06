Σφοδροί βομβαρδισμοί σημειώνονται στη Λωρίδα της Γάζας, με έναν εκπρόσωπο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) να δηλώνει στο CNN ότι οι δυνάμεις τους προχωρούν προς την πόλη της Γάζας, την οποία, όπως λέει, ο ισραηλινός στρατός έχει περικυκλώσει από τότε που έφτασε στην ακτή της Γάζας την Κυριακή.

«Ο βορράς και ο νότος (της Γάζας) έχουν αποκοπεί το ένα από το άλλο και είναι υπό τον έλεγχο των IDF», είπε ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ στο CNN τη Δευτέρα. Αυτό «πράγματι σημαίνει ότι πιέζουμε προς τα εμπρός προς την πόλη της Γάζας, περικυκλώσαμε την πόλη πριν από δύο ημέρες και προχωράμε», πρόσθεσε ο Λέρνερ.

Περιγράφοντας την πόλη της Γάζας ως «το φρούριο των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της Χαμάς», είπε ότι ο Ισραηλινός Στρατός είναι αποφασισμένος και θέλει να καταστρέψει την μαχητική ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο απεσταλμένος σστο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, τις επόμενες 48 ώρες αναμένεται τα στρατεύματα να μετακινηθούν σε νέες θέσεις, πιο κοντά στο κέντρο της Γάζας.

Κατά τη νυχτερινή επιδρομή, οι IDF ανακοίνωσαν ότι τα χερσαία στρατεύματα κατέλαβαν ένα προπύργιο της Χαμάς και περίπου 450 τοποθεσίες που ανήκουν στην ομάδα χτυπήθηκαν, καθώς η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται. Το συγκρότημα περιέχει θέσεις παρατήρησης, χώρους εκπαίδευσης για στελέχη της Χαμάς και υπόγειες σήραγγες τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν αρκετοί τρομοκράτες της Χαμάς καθώς τα στρατεύματα κατέλαβαν την τοποθεσία. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός, επισημαίνει πως έχει σκοτώσει αρκετούς διοικητές της Χαμάς ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Τζαμάλ Μούσα, επικεφαλής των ειδικών επιχειρήσεων της Χαμάς. Επίσης, πλήγματα πραγματοποίησε και το Πολεμικό Ναυτικό εναντίον τοποθεσιών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης, και πρόσθετων θέσεων εκτόξευσης κατευθυνόμενων πυραύλων και σημείων παρατήρησης.

Άνοιξε για 4 ώρες ανθρωπιστικός διάδρομος

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός άνοιξε ξανά ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους αμάχους στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να διαφύγουν προς το νότο όπως δήλωσε ο Αραβόγλωσσος Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee.

Ο ανθρωπιστικός διάδρομος παρέμεινε ανοιχτός από τις 10π.μ.- 2 μ.μ.

Αποκαθίσταται η επικοινωνία στη Γάζα

Όσον αφορά το πρόβλημα με το Διαδίκτυο μετά το χθεσινοβραδινό μπλακ άουτ αυτό σταδιακά αποκαθίσταται, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης Διαδικτύου NetBlocks.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος με τη σειρά της ανέφερε ότι οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες διαδικτύου στη Λωρίδα της Γάζας αποκαταστάθηκαν. Είπαν επίσης, ότι είχε «αποκοπεί σκόπιμα και βίαια από τις ισραηλινές αρχές».

Έφτασε στη Μέση Ανατολή το αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο

Την ίδια ώρα οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ένα υποβρύχιο κλάσης Οχάιο έφτασε πριν λίγες ώρες και είναι ανεπτυγμένο στην περιοχή ευθύνης της, δίχως ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα στοιχεία του υποβρυχίου, όπως είθισται εξάλλου σε τέτοιες περιπτώσεις.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν στείλει δύο αεροπλανοφόρα, το USS Gerald Ford και το USS Dwight D. Eisenhower, στην ανατολική Μεσόγειο από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, «για την αποτροπή εχθρικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ» και «κάθε προσπάθειας να εξαπλωθεί ο πόλεμος μετά την επίθεση της Χαμάς», όπως είχε ανακοινώσει μια εβδομάδα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, ο Λόιντ Όστιν.

