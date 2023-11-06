Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 2022, για την οικονομική χρήση του 2021 (οπότε δεν ήταν βουλευτής) δήλωσε εισοδήματα από την εργασία της 37.363 ευρώ.

Στην κατοχή της έχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτίμησης 103 ευρώ από δωρεά που προήλθε από σχολικό βραβείο. Δεν διαθέτει τραπεζική θυρίδα.

Κατέχει συνολικά τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες, εκ των οποίων ο ένας, που είναι επαγγελματικός λογαριασμός δικηγορικού γραφείου, έχει ποσό 26.820 ευρώ, ενώ οι άλλοι τρεις έχουν συνολικό ποσό 76,32 ευρώ από προηγούμενα έτη.

Έχει επίσης διάφορες εγγραφές σε ποσοστά σε οκτώ ακίνητα, που βρίσκονται σε Αιδηψό (αυτά από γονική παροχή και κληρονομιά) και την Αγία Παρασκευή Αττικής, όπου έχει ένα διαμέρισμα 111 τμ που το απέκτησε το 2008 με δάνειο.

Από το 2004 κατέχει ένα ΙΧ 1.595 κυβικών.

Κατέχει το 50% της δικηγορικής εταιρείας «Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου» με έτος ίδρυσης το 2021, η οποία δεν είχε καμία οικονομική δραστηριότητα, εντός του 2021 (της οικονομικής χρήσης δηλαδή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης).

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει οκτώ εγγραφές σε δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές. Συγκεκριμένα: στο δάνειο των 180.000 ευρώ, που έλαβε για την απόκτηση διαμερίσματος, το υπολειπόμενο ποσό ανήρχετο στις 25.665 ευρώ με ημερομηνία αποπληρωμής τον Οκτώβριο του 2023 και σε φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και ΟΤΑ, 22.665 ευρώ.

