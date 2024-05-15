Η έγκριση του νόμου «για τη διαφάνεια της ξένης επιρροής» επηρεάζει αρνητικά την πρόοδο της Γεωργίας στην πορεία της προς την ΕΕ, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνουν ότι η επιλογή για την πορεία προς τα εμπρός είναι στα χέρια της Γεωργίας. «Προτρέπουμε τις αρχές της Γεωργίας να αποσύρουν το νόμο, να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους στην πορεία προς την ΕΕ και να προωθήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται στα 9 βήματα» αναφέρουν τονίζοντας πως η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει να υποστηρίζει τους Γεωργιανούς που εργάζονται για ένα ευρωπαϊκό μέλλον.

Ο εκφοβισμός, οι απειλές και οι σωματικές επιθέσεις σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικούς ηγέτες και δημοσιογράφους, καθώς και στις οικογένειές τους είναι απαράδεκτοι, αναφέρουν.

Σημειώνουν ότι η ΕΕ στέκεται στο πλευρό του γεωργιανού λαού και της επιλογής του υπέρ της δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Γεωργίας.

Η Κομισιόν και ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρουν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορήγησε στη Γεωργία το καθεστώς υποψήφιας χώρας με την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει τα σχετικά 9 βήματα που ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2023. Αυτά τα βήματα απαιτούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελεύθερη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των μέσων ενημέρωσης. Αναφέρονται επίσης στην ανάγκη για αποπόλωση και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Ωστόσο, και παρά τις μεγάλες διαμαρτυρίες και τις σαφείς εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβερνητική πλειοψηφία της Γεωργίας ενέκρινε το νόμο «για τη διαφάνεια της ξένης επιρροής» στο Κοινοβούλιο σε τρίτη ανάγνωση. Η ΕΕ έχει δηλώσει ξεκάθαρα και επανειλημμένα ότι το πνεύμα και το περιεχόμενο του νόμου δεν συνάδουν με τους βασικούς κανόνες και αξίες της ΕΕ. Θα υπονομεύσει το έργο της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, ενώ η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία της έκφρασης αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα στον πυρήνα των δεσμεύσεων της Γεωργίας ως μέρους της Συμφωνίας Σύνδεσης και οποιασδήποτε πορείας ένταξης στην ΕΕ.

Τι είναι ο νέος αμφιλεγόμενος νόμος;

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η Γεωργία κατακλύζεται από μια σειρά διαμαρτυριών κατά του νέου νόμου για τους "ξένους πράκτορες".

Πρόκειται για νόμο, ο οποίος εγκρίθηκε με ψήφους 84 υπέρ έναντι 30 κατά και υποχρεώνει όσες οργανώσεις λαμβάνουν πάνω από 20% χρηματοδότηση από το εξωτερικό να αυτοχαρακτηρίζονται «οργανώσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ξένης δύναμης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.