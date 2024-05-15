Εντολή για άμεση διερεύνηση τυχόν ευθυνών και για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων προς πάσα κατεύθυνση, έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, για το αδιανόητο περιστατικό που ξέχασαν κλειδωμένο επί έξι ώρες μέσα σε σχολικό παιδί 4,5 ετών.

Η Διεύθυνση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, αφού σχημάτισε τον σχετικό φάκελο, διαβίβασε το θέμα στην αρμόδια περιφερειακή επιτροπή, προκειμένου να κινηθούν όλες οι διαδικασίες για την καταγγελία της σύμβασης με τον ανάδοχο, όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Αττικής μεταφέρει καθημερινά σχεδόν 30.000 μαθητές με 1.700 δρομολόγια μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες και την ανάθεσή τους σε αναδόχους (λεωφορεία ή ταξί).

Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της επιβίβασής τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβασή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο συνοδός του οχήματος.

«Η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ως Περιφερειάρχης, αλλά πρώτα από όλα ως γονιός, δεν πρόκειται να ανεχθώ οποιαδήποτε αμέλεια, που βάζει σε κίνδυνο τα παιδιά μας. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής κινούνται άμεσα για τη διερεύνηση του απαράδεκτου αυτού περιστατικού και την απόδοση των ευθυνών, όπου αυτές αναλογούν» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.