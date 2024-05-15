Ο Χρήστος Φερεντίνος μας υποδέχεται για ακόμα μία εβδομάδα, στη μεγάλη παρέα των Μονομάχων που έχουν στόχο να αποδείξουν ότι διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων καθώς και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Η Σοφία Αρματά μπαίνει για ακόμα ένα απόγευμα στην αρένα του Μονομάχου και είναι αποφασισμένη να εξοντώσει τους 5 εναπομείναντες αντιπάλους της. Όπως προειδοποιεί: «Δεν φοβάμαι κανέναν γιατί στο σημείο που βρισκόμαστε η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Ας κερδίσει ο πιο τυχερός». Στην πρώτη ερώτηση για τη χώρα που κατέκτησε το τελευταίο Ευρωμπάσκετ του 20ου αιώνα, ενεργοποιεί τη bonus βοήθεια και η δασκάλα επηρεάζεται από τις απαντήσεις των αντιπάλων της...

Ράνια Κώτση: παίκτρια του "Μονομάχου"

Επόμενη Μονομάχος αναδεικνύεται η Ράνια Κώτση που κάθεται στη θέση 14. Είναι πολιτικός μηχανικός και ηθοποιός από τα Τζουμέρκα, μητέρα ενός αγοριού, ενώ έχει ζήσει σε Ντουμπάι και Κατάρ. Αφού μοιράζεται με τον Χρήστο Φερεντίνο τις εμπειρίες της, δηλώνει έτοιμη για τη γνωστική αναμέτρηση με τους 100 αντιπάλους της.

Πηγή: skai.gr

