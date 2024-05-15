Παναθηναϊκός: Το ισχυρό «όπλο» που θα έχει στην Τούμπα

Ο Παναθηναϊκός, που μπαίνει ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, έχει μπροστά του, αρχικά, το ντέρμπι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στη συνέχεια αυτό με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και φυσικά τον τελικό Κυπέλλου με τον Άρη.

Το «τριφύλλι», πλην της υποχρεωτικής κατάκτησης του Κυπέλλου, πρέπει να κοιτάξει πολύ σοβαρά τις δυο δύσκολες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα και να πάρει θετικά αποτελέσματα, τόσο για το γόητρο, αλλά και για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

