«Λίγο πριν την κοινή συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του προέδρου Ερντογάν όλα πήγαιναν ρολόι», γράφει η tageszeitung του Βερολίνου.

Τα πράγματα όμως άλλαξαν όταν αναφέρθηκε η Χαμάς – και τότε ήταν που «ο Ερντογάν έκανε γνωστή μία πραγματική είδηση: στην Τουρκία, δήλωσε ο πρόεδρος, περιθάλπονται σε νοσοκομεία περισσότεροι από 1.000 τραυματίες μαχητές της Χαμάς. […] Και το ερώτημα που προέκυψε στην πλατφόρμα X είναι το εξής: πώς μπόρεσαν να μεταφερθούν αυτοί στην Τουρκία; Ο Ερντογάν δεν είπε τίποτα επ' αυτού, ενώ δεν υπήρχε καμία σχετική πληροφορία ούτε και στα μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην κυβέρνηση».

Όπως εξηγεί περαιτέρω η εφημερίδα του Βερολίνου, «ο μοναδικός τρόπος για έναν Παλαιστίνιο να εγκαταλείψει τη Λωρίδα της Γάζας, είναι από τα σύνορα με την Αίγυπτο. Για να γίνει αυτό, οι Παλαιστίνιοι πρέπει να πληρώσουν περίπου 5.000 δολάρια, προκειμένου να περιληφθούν στη σχετική λίστα των Αιγυπτίων. Ορισμένες φορές είναι δυνατή η διασυνοριακή μεταφορά τραυματιών σε αιγυπτιακά νοσοκομεία.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος και απολυταρχικός ηγέτης Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι είναι ωστόσο δηλωμένος εχθρός της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, από την οποία προέκυψε η Χαμάς. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν είχε καμία επαφή με τον Τούρκο πρόεδρο για περίπου δέκα χρόνια. Ο Ισραηλινός αναλυτής Κόμπι Μάικλ από το ερευνητικό ινστιτούτο INSS εκτιμά πάντως πως η αιγυπτιακή κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια στο ζήτημα των τραυματισμένων μαχητών της Χαμάς, με την Αίγυπτο να λαμβάνει τεράστια χρηματικά ποσά.

Παρ' όλα αυτά το γεγονός ότι ο Ερντογάν καυχιέται κατ' αυτόν τον τρόπο […] μάλλον θα έχει δυσαρεστήσει την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Και πρέπει να υπάρχουν λόγοι εσωτερικής πολιτικής που ο Ερντογάν αποκάλυψε ένα τέτοιο μυστικό. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορείται από το ίδιο το πολιτικό του στρατόπεδο πως έχει κάνει συνολικά ελάχιστα για τη Χαμάς και τους Παλαιστινίους», καταλήγει η taz.

Ερντογάν και Αλ-Σίσι δεν είχαν καμία επαφή σε βάθος δέκα ετών

Σε κίνδυνο η ένταξη της Γεωργίας στην ΕΕ

Το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε το νομοσχέδιο περί ξένων πρακτόρων, το οποίο η ΕΕ έχει επικρίνει, τονίζοντας πως ενδέχεται να διακινδυνεύσει τις προσπάθειες της Γεωργίας να ενταχθεί στην Ένωση.

«Πρόκειται για έναν νόμο που σκάβει βαθιά χαρακώματα στη γεωργιανή κοινωνία», σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung, προσθέτοντας δε πως «διακυβεύεται και το μέλλον της Γεωργίας στην Ευρώπη – κάτι που γνωρίζει η γεωργιανή κυβέρνηση και το αγνοεί συνειδητά».

Η κυβέρνηση της χώρας του Νοτίου Καυκάσου «καταφέρεται εναντίον της Δύσης και μίας απροσδιόριστης "παγκόσμιας παράταξης του πολέμου”, που υποτίθεται ότι θέλει να σύρει τη Γεωργία σε μία σύγκρουση με τη Ρωσία. Μιλάει έτσι κάποιος που έχει ταχθεί υπέρ της ένταξης στην ΕΕ και μάλιστα μέχρι το 2030;» Όσον αφορά δε την ΕΕ, η Ένωση φαίνεται προς το παρόν να αναμένει τις εξελίξεις, ίσως «μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, όταν όλοι οι Γεωργιανοί πρόκειται να αποφασίσουν – ας ελπίσουμε σε μία δίκαιη εκλογική διαδικασία – εάν και πώς θα συνεχίσουν τις προσπάθειες προσέγγισης με την Ευρώπη. Την Τρίτη άρχισε ήδη ο προεκλογικός αγώνας».

«Όποιος ήλπιζε ως την τελευταία στιγμή πως η γεωργιανή κυβέρνηση θα έρθει στα συγκαλά της, δυστυχώς διαψεύστηκε», παρατηρεί από την πλευρά της η taz του Βερολίνου. Την ίδια στιγμή γίνονται μαζικές διαδηλώσεις, «με τους διαδηλωτές να ξυλοκοπούνται βάναυσα από τις αστυνομικές δυνάμεις και να ποινικοποιούνται. Όπου τέτοια μέτρα δεν επαρκούν, αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα οι συμμορίες κακοποιών, οι οποίες γενικώς κάνουν συχνά κατ' οίκον επισκέψεις σε επικριτές της κυβέρνησης».

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στη Γεωργία ενάντια στο νομοσχέδιο περί ξένων πρακτόρων

Εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Αυστηρούς δασμούς σε προϊόντα κινεζικής παραγωγής, που θα φτάνουν έως και το 100% στα ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Κατά την οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt «η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παίρνει πλέον διαστάσεις ενός πραγματικού εμπορικού πολέμου, που θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία – και όχι θετικές.

[…] Τον Νοέμβριο ο Μπάιντεν είναι υποψήφιος προς επανεκλογή, όμως στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται πίσω από τον αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Και ο προστατευτισμός ήταν πάντοτε αποτελεσματική τακτική στις αμερικανικές εκλογές. Το κατά πόσο τα μέτρα είναι δικαιολογημένα ή συμβατά με τις πολιτικές του ΠΟΕ, είναι δευτερευούσης σημασίας».

Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις ενός τέτοιου εμπορικού πολέμου; Η HB απαντάει με ένα ιστορικό παράδειγμα: «Ο παγκόσμιος δασμολογικός πόλεμος ήταν αυτός που τη δεκαετία του 1930 προκάλεσε την καταστροφική παγκόσμια οικονομική κρίση. Αλλά αυτοί που συμμετέχουν στον σημερινό εμπορικό πόλεμο αγνοούν το ιστορικό αυτό τεκμήριο, όπως και τη διαπίστωση των κλασικών οικονομικών πως ο προστατευτισμός εν τέλει κάνει τους πάντες φτωχότερους».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

