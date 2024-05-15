Μια από τις γνωστότερες πιτσαρίες της Νάπολης κατασχέθηκε από την οικονομική αστυνομία της πόλης.

Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της μεγαλούπολης του ιταλικού Νότου και ονομάζεται «Pizzeria dal Presidente», Πιτσαρία στου Προέδρου. Ο ιδιοκτήτης της είχε φτιάξει προσωπικά τη ναπολιτάνικη πίτσα που είχε δοκιμάσει ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, σε ένα από τα ταξίδια που πραγματοποίησε στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, στο εστιατόριο είχαν επενδύσει χρήματα οικογένειες της Καμόρα, της τοπικής μαφίας της Νάπολης. Όπως γράφει ο Τύπος, στα αδικήματα συμπεριλαμβάνονται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η χρήση μαφιόζικων μεθόδων.

Η εισαγγελία της Νάπολης διέταξε πέντε συλλήψεις και την κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας, συνολικής αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πολλά από τα ακίνητα που κατασχέθηκαν, όπως διαπιστώθηκε, ανήκαν τυπικά σε αχυρανθρώπους, οι οποίοι συνεργάζονταν με την Καμόρα.

Ανάμεσά τους είναι και ένας αστυνομικός, ο οποίος εργαζόταν στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης μεγάλου φούρνου και ζαχαροπλαστείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

