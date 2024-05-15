Μια από τις γνωστότερες πιτσαρίες της Νάπολης κατασχέθηκε από την οικονομική αστυνομία της πόλης.
Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της μεγαλούπολης του ιταλικού Νότου και ονομάζεται «Pizzeria dal Presidente», Πιτσαρία στου Προέδρου. Ο ιδιοκτήτης της είχε φτιάξει προσωπικά τη ναπολιτάνικη πίτσα που είχε δοκιμάσει ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, σε ένα από τα ταξίδια που πραγματοποίησε στην Ιταλία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, στο εστιατόριο είχαν επενδύσει χρήματα οικογένειες της Καμόρα, της τοπικής μαφίας της Νάπολης. Όπως γράφει ο Τύπος, στα αδικήματα συμπεριλαμβάνονται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η χρήση μαφιόζικων μεθόδων.
Η εισαγγελία της Νάπολης διέταξε πέντε συλλήψεις και την κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας, συνολικής αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Πολλά από τα ακίνητα που κατασχέθηκαν, όπως διαπιστώθηκε, ανήκαν τυπικά σε αχυρανθρώπους, οι οποίοι συνεργάζονταν με την Καμόρα.
Ανάμεσά τους είναι και ένας αστυνομικός, ο οποίος εργαζόταν στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης μεγάλου φούρνου και ζαχαροπλαστείου.
- Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Γεωργία πως απομακρύνεται από τη συμμαχία εξαιτίας του νόμου για τους «ξένους πράκτορες»
- «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη»: Η Ρωσία μπήκε στην πόλη Βοβτσάνσκ στο Χάρκοβο – Αναβλήθηκαν οι επισκέψεις Ζελένσκι στο εξωτερικό
- Προειδοποίηση Μπορέλ: H συνέχιση της επιχείρησης στη Ράφα αναπόφευκτα θα ασκούσε μεγάλη πίεση μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.