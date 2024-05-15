Λογαριασμός
Έσκισε τη Συμφωνία των Πρεσπών ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σηκώνοντας το αντίγραφο της συμφωνίας, το έσκισε επισημαίνοντας: «Αυτό αξίζουν. Την έσκισαν μόνοι τους. Φέρτε τα μνημόνια τώρα εδώ σήμερα αύριο να τα καταψηφίσουμε όλοι,  γιατί αυτοί ακύρωσαν τη συμφωνία, όχι εμείς»

Του Γιάννη Ανυφαντή 

Σε μία πρωτόγνωρη κίνηση προέβη από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, σκίζοντας το ΦΕΚ με τη Συμφωνία των Πρεσπών. 

«Εμείς θα τιμήσουμε το δάκρυ του Κωνσταντίνου  Καραμανλή για τη Μακεδονία. Αν θέλει να τον τιμήσει μία είναι η λύση για τη ΝΔ. Αν δεν μπορεί να το κάνει η ΝΔ θα το κάνουμε εμείς. Αυτή είναι η συμφωνία των Πρεσπών αν υπήρχε αξιοπρεπής εθνική πατριωτική κοινωνική κυβέρνηση θα έκανε  αυτό εδώ», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, παίρνοντας στα χέρια του το ΦΕΚ της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σηκώνοντας το αντίγραφο της συμφωνίας, το έσκισε επισημαίνοντας:  "Αυτό αξίζουν. Την έσκισαν μόνοι τους. Φέρτε τα μνημόνια τώρα εδώ σήμερα, αύριο να τα καταψηφίσουμε όλοι, γιατί αυτοί ακύρωσαν τη συμφωνία, όχι εμείς". 

TAGS: Βελόπουλος Βουλή συμφωνία Πρεσπών
