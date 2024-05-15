Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε μία πρωτόγνωρη κίνηση προέβη από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, σκίζοντας το ΦΕΚ με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Εμείς θα τιμήσουμε το δάκρυ του Κωνσταντίνου Καραμανλή για τη Μακεδονία. Αν θέλει να τον τιμήσει μία είναι η λύση για τη ΝΔ. Αν δεν μπορεί να το κάνει η ΝΔ θα το κάνουμε εμείς. Αυτή είναι η συμφωνία των Πρεσπών αν υπήρχε αξιοπρεπής εθνική πατριωτική κοινωνική κυβέρνηση θα έκανε αυτό εδώ», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, παίρνοντας στα χέρια του το ΦΕΚ της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σηκώνοντας το αντίγραφο της συμφωνίας, το έσκισε επισημαίνοντας: "Αυτό αξίζουν. Την έσκισαν μόνοι τους. Φέρτε τα μνημόνια τώρα εδώ σήμερα, αύριο να τα καταψηφίσουμε όλοι, γιατί αυτοί ακύρωσαν τη συμφωνία, όχι εμείς".



