Το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο που έχει στόχο να παρατείνει σε δύο ημέρες την εβδομαδιαία αργία, κάτι σαν το δυτικό Σαββατοκύριακο. Εκτός από την Παρασκευή – ημέρα αργίας στις μουσουλμανικές χώρες – το Ιράν θα καθιερώσει και το Σάββατο, αποκλείοντας την Πέμπτη, που είναι σήμερα ημιαργία.

Επιλέγοντας το Σάββατο αντί της Πέμπτης, το Ιράν προσεγγίζει τις περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, των οποίων η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι.

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από την κυβέρνηση, υιοθετήθηκε από 136 βουλευτές, ενώ 66 το καταψήφισαν, έπειτα από μήνες συζήτησης σχετικά με την επιλογή των δύο ημερών του γουικέντ.

Αν το νομοσχέδιο εγκριθεί από το Συμβούλιο των Φρουρών - το οποίο είναι αρμόδιο για τη συνταγματικότητα των νόμων - η νόμιμη διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας θα μειωθεί από 44 σε 40 ώρες, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τους τελευταίους μήνες, οικονομολόγοι είχαν προειδοποιήσει να μην επιλεγεί ένα γουικέντ που να περιλαμβάνει την Πέμπτη, κάτι που θα επιβάρυνε τις ανταλλαγές ανάμεσα στις ιρανικές και τις ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες θα περιορίζονταν σε τρεις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη).

Ορισμένοι θρησκευτικοί ηγέτες είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στην επιλογή του Σαββάτου επειδή δεν ήθελαν να μιμηθούν τις χώρες με χριστιανική ή εβραϊκή παράδοση.

Πάντως ένας βουλευτής υπογράμμισε σήμερα ότι ένας υψηλόβαθμος σιίτης ιερωμένος, ο αγιατολάχ Ζαβαντί Αμολί, δεν προέβαλε θρησκευτική αντίρρηση στην επιλογή του Σαββάτου.



