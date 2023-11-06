Χωρίς κοινές δηλώσεις ολοκληρώθηκε στο τουρκικό ΥΠΕΞ σήμερα η «ψυχρή» συνάντηση Μπλίνκεν – Φιντάν με θέμα τις εξελίξεις στη Γάζα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έφυγε από το υπουργείο χωρίς την καθιερωμένη κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του. Ωστόσο, έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο της 'Άγκυρας, λίγο πριν αναχωρήσει για το Τόκυο.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός, τονίζοντας ότι «γνωρίζουμε τις ανησυχίες εδώ. Στη Γάζα, βλέπουμε το τρομερό κόστος. Βλέπουμε το κόστος των αθώων πολιτών. Είμαστε σε επαφή με τους Ισραηλινούς. Έχουμε μιλήσει για βήματα που μπορούν να μειώσουν τις απώλειες αμάχων».

Ο ίδιος ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν σημαντικά βήματα για να διασφαλιστεί η άφιξη στη Γάζα μεγάλων ποσοτήτων βοήθειας. «Επεξεργαζόμαστε καθημερινά τις λεπτομέρειες. Καταβάλλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για την ανθρωπιστική βοήθεια», προσέθεσε.

«Το γεγονός ότι η σύγκρουση δεν επεκτάθηκε στην περιοχή αποτελεί επίσης επιτυχία» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπλίνκεν, σημειώνοντας ότι έγιναν σημαντικές συνομιλίες με τις χώρες της περιοχής για τη δημιουργία συνθηκών δικαιοσύνης και ειρήνης.

Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα των ομήρων, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο, λέγοντας «επικεντρωνόμαστε έντονα σε αυτό».

«Ήμασταν ξεκάθαροι όσον αφορά την εξτρεμιστική βία. Οι Ισραηλινοί έχουν δώσει υποσχέσεις, θα παρακολουθούμε στενά», κατέληξε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Αναφερόμενος επίσης στο θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο Αντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έστειλε προς έγκριση στην Εθνοσυνέλευση το πρωτόκολλο ένταξης. «Πιστεύω ότι η Σουηδία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Την ίδια άποψη έχει και η Τουρκία» είπε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναχώρησε στη συνέχεια για το Τόκιο.

Το πρωί, μέλη της Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας συγκεντρώθηκαν κοντά στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών για να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη του 'Αντονι Μπλίνκεν στην Τουρκία. Δεκάδες άτομα, που κρατούσαν παλαιστινιακές και τουρκικές σημαίες, φώναζαν «Δολοφόνε Μπλίνκεν, φύγε από την Τουρκία». Στη διαδήλωση παρενέβη η Αστυνομία για να τη διαλύσει.

Πηγές από Αγκυρα: Οι άμαχοι προτεραιότητα

Διπλωματικές πηγές στην 'Αγκυρα ανέφεραν ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής τους, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Xακάν Φιντάν επισήμανε στον Αμερικανό ομόλογό του 'Αντονι Μπλίνκεν ότι θα πρέπει να αποτραπούν η στοχοποίηση αμάχων από το Ισραήλ και ο εκτοπισμός των ανθρώπων στη Γάζα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να κηρυχθεί επειγόντως πλήρης κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι συμφωνούν για την προστασία των αμάχων και τη διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Στη σημερινή συνάντηση τονίστηκε επίσης η ανάγκη να εργαστούμε από κοινού για τη λύση των δύο κρατών», σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι βομβαρδισμοί πολιτικών στόχων και η καταστροφή υποδομών στη Γάζα είναι απαράδεκτοι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης και η διαδικασία διεύρυνσης του ΝΑΤΟ με την ένταξη της Σουηδίας.

