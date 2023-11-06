Χωρίς να γίνουν από κοινού δηλώσεις τελείωσε η συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην 'Αγκυρα.

Βασικό θέμα στη συνάντηση, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες και 40 λεπτά, ήταν οι εξελίξεις στη Γάζα.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Αντονι Μπλίνκεν έφυγε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναχωρήσει αμέσως για το Τόκιο.

US Secretary of State Antony Blinken and Turkish Foreign Minister Hakan Fidan convene in Ankara to address Gaza Strip developments and regional concerns https://t.co/9sgDYSc0iA pic.twitter.com/lzPlStSXtL — Anadolu English (@anadoluagency) November 6, 2023

Ενδεικτική της ψυχρότητας στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας ήταν η χθεσινοβραδυνή χαμηλού επιπέδου υποδοχή του Άντονι Μπλίνκεν στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, όπου τον υποδέχτηκε από τουρκικής πλευράς ο αντινομάρχης Άγκυρας Ναμίκ Κεμάλ Ναζλί και η διευθύντρια του υπουργείου Εξωτερικών, αρμόδια για τις διμερείς πολιτικές σχέσεις, πρέσβειρα Γιαπράκ Μπαλκάν, επισημαίνει ο φιλοκυβερνητικός Τύπος (Yeni Safak, Aksam, Yeni Akit).

Η ψυχρότητα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι εμφανής μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και τις κατηγορίες που εκτόξευσε κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή και τη στήριξη τους στο Ισραήλ.

Για την τουρκική πλευρά σημείο τριβής είναι και η αμερικανική στήριξη στις «Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας» που απαρτίζονται κυρίως από Κούρδους πολιτοφύλακες.

Πηγή: skai.gr

